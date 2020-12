Notes: O krutosti svobody a svobodě krůty

Už jen dvacet dnů do Vánoc a téměř dvacet let do konce uhlí v Česku. Pátečním notesem vás provede Eva Mošpanová.

Je jen málo potěšení srovnatelných s tím, když se člověk začte do dobrého textu, ponoří se do něj a ten ho na chvíli odnese někam pryč. Takový text napsala Renata Kalenská, která strávila několik dnů ve společnosti lidí bez domova. Je to trpké, ale v něčem i krásné čtení o tom, jak se může život zvrtnout, proč se někdo rozhodne žít na ulici, i když by mohl žít jinak, a jaká krutá cena se za takovou svobodu platí.

Datum, kdy se Česko „osvobodí“ od uhlí, dnes ohlásila uhelná komise. Klíčový je rok 2038, což je kompromisní volba, protože komise pracovala i s daty 2033 a 2043. Ekologové přitom říkají, že uhlí bychom mohli opustit už v roce 2030. Na to, jak je to s jednotlivými roky, i na podklady, ze kterých komise vycházela, se podíval Michal Tomeš. Doporučuji také druhý text Markéty Boubínové o dění v samotné komisi plný detailů o „šíleném procesu“ a tom „jak to Havlíček diktátorsky zválcoval“.

Další kolo má za sebou souboj mezi Hradem a BIS. Tentokrát, zdá se, dopadl lépe pro bezpečnostní službu. Jak totiž píše Lukáš Prchal, komise pro kontrolu BIS smetla ze stolu tvrzení prezidenta Zemana o tom, že ředitel služby Koudelka není dobrý manažer a neplní své povinnosti. Dokument, který Hrad komisi dodal, dokonce prý obsahuje chyby a nedostatky.

Islámem a jeho radikální podobou se zabývají dva texty. V tom prvním Zuzana Hevler mluvila s imámem z francouzského Bordeaux o tom, jak Francouzi vnímají islám, na jaké problémy dnes náboženství naráží a co si on sám myslí o nošení šátků. Ve druhém zase Markéta Boubínová zjišťovala, jak se Evropská unie snaží proti radikální podobě islámu zakročit.

Nejlepší v koronaviru neboli „best in covid“. Přijde vám to povědomé? Vytáhnout se na tom, že něco kolem koronaviru na malou chvíli zvládají, se opět snaží další země, tentokrát Velká Británie v souvislosti s vakcínou. O tom, proč je tento „vakcínový nacionalismus“ nebezpečný a jaké mohou být jeho důsledky, píše Kirill Ščeblykin.

Z aktuálních zpráv by vás mohlo ještě zajímat, že hnutí ANO v Brně opustili dva poslanci, vadí jim totiž směřování hnutí nebo řešení brněnské kauzy Stoka. Finanční skupina J&T se zase vrhla na zemědělství a koupila dva prosperující podniky na Klatovsku a Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman bude jedním ze dvou náhradníků na post soudce Evropského soudu pro lidská práva.

Svérázný rozhovor se svéráznou českou vědkyní Janou Kalbáčovou Vejpravovou, která už odmítá vysvětlovat svůj výzkum dětským jazykem a chce dělat hlavně to, co ji baví, pro vás má Lenka Vrtišková Nejezchlebová. „Vědu dělám, když nevím, co dělám. Když vím, co dělám, tak to není věda. Nezajímá mě to, nebaví a dělat to nechci,“ zazní třeba v textu.

Pokud zároveň zvažujete, co s víkendem, Filip Titlbach, Hanka Mazancová a autorka tohoto Notesu pro vás mají několik tipů, na co se v prosinci podívat na HBO, Netflixu a jinde – od napínavých dramat přes historii až po bláznivou show o pečení.

Pátek si zároveň zaslouží i zprávu na odlehčení. Vězte tedy, že „krůtí svoboda“ z titulku není jenom slovní hříčkou, ale ukrývá se za ní skutečný příběh lotyšské krůty. Tu trojice mužů ukradla ze soukromé zoo, naložila do vlaku, odvezla na pláž a opila vodkou, než krůtu ze spárů rock’n’rollového života vysvobodila policie. Pokud z příběhu vůbec plyne nějaké ponaučení (nekrást a neopíjet drůbež), pak je to skutečnost, že svobodu by měla doprovázet i odpovědnost. Jestliže se tedy rozhodnete využít uvolněných opatření, dávejte pozor na sebe i na ostatní.

Hezký víkend všem.