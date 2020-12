Karosy se loučily s Prahou. Teď už se svezete jen autobusem bez schodů

V Praze zcela ukončily pravidelný provoz autobusy, do kterých se dostanete jen po schodech. Poslední Karosy B951E vyjely na pravidelné linky naposledy dnes. Pasažéry vozily osmnáct let, dopravnímu podniku jich zbylo provozuschopných 16 z původních 131.

Autobusové nádraží na pražském Smíchově.

Řidiči si krátí čas před další jízdou leštěním moderních autobusů SOR. Těch má dopravní podnik skoro 1100.

Jeden ze strojů se liší, přijel nablýskaný už z garáže. Je to Karosa B 951E. Připravena na svou poslední směnu i se slavnostním nápisem.

„Jistě, lituji, byl lepší ve všem,“ říká jeho řidič. „Žádný počítače a dráty, co vypadnou na prvním hrbolu. Jednoduchá technika, vše se dá snadno opravit,“ upřesňuje.

Na tachometru má po šestnácti letech provozu 716 000 kilometrů. Ale možná najel o milion víc. Na jeho poslední cestu čeká skupina obrázkuchtivých šotoušů.

Poslední směna začíná.

Je to naposledy, kdy se v Praze nastupuje do autobusu po schodech. To je asi to nejpodstatnější, čeho si cestující všimnou. A má jen troje dveře. Většina nových autobusů má čtvery.

Mluvit za jízdy s řidičem je nejen zakázané, ale v době epidemie i nemožné. Zavolali jsme tedy zkušenému autobusákovi Ondřejovi, který pražské autobusy řídí už deset let.

Deník N: „Je pro vás důležité, v jakém typu autobusu jedete do služby?“

Ondřej: „Rozhodně. Záleží na tom, jestli