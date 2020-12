Děti bez tělocviku a tréninků strašně zpohodlněly, ztracený rok už třeba nikdy nedoženou, varuje expert

Lidé během letošního roku výrazně omezili pohyb, což může být zejména u dětí do budoucna velký problém. Podle Jana Bělky z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého své potomky musí motivovat hlavně rodiče. „Je potřeba děti opravdu udržet u sportu i třeba nepopulárními prostředky,“ říká v rozhovoru pro Deník N bývalý učitel tělocviku.

Co s dětmi udělá téměř celoroční absence tělocviku?

Celkově se dětem výrazně sníží pohybová aktivita, ale mnohem větší problém bude, že strašně zpohodlněly, což pozoruju i ve svém okolí. Sportovní oddíly se začaly bát, že o děti přijdou, protože si vezměte, že dítě bylo zvyklé chodit třikrát týdně na trénink, ale teď zjistilo, že může sedět doma a hrát si s elektronikou, aniž by se muselo fyzicky namáhat. Proč by se teď mělo znovu zvednout a jít se proběhnout? Nikdo netuší, jak moc velký to bude problém a kolik dětí s organizovaným sportem skončí.

Druhá věc je i neorganizovaná pohybová aktivita. Děti jsou doma, moc se nepohybují, odpadly jim procházky do školy a ze školy. Není to jen tělocvik.

Pokud děti ztrácejí motivaci k pohybu, budou je více trápit civilizační choroby jako třeba nadváha?

Přesně tak, určitě bychom měli začít děti trochu více sledovat. Ani ne tolik pohybovou aktivitu, ale hlavně jejich tělesnou stavbu. Pro každého to je v koronavirové době složité, ale hlavně musíme dbát na to, aby se děti pohybově dostaly na úroveň jako před koronavirem.

A jaká k tomu vede cesta?

Snažit se děti motivovat k pohybu a pracovat hlavně s rodiči, protože oni