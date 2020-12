Komise dala jen signál. Uhlí v Česku skončí mnohem dřív, tvrdí podnikatel Palaščák

Jaký je signál, že se komise rozhodla pro rok 2038?

To datum je skutečně jen signál, nic moc jiného v tom nevidím. Může to být nástroj pro nějaké kompenzace. Jinak to ale nic významného není. Vláda tím jen říká, že chystáme to, co dělají i jiné země v Evropě, ten termín je třeba obdobný jako v Německu. Říkáme tedy, že na to nekašleme a že nehodláme těžit uhlí až do úplného konce. Na druhou stranu to není ani nijak ambiciózní, reálně bude odklon od uhlí ještě rychlejší, a to vlivem ceny emisních povolenek (tržní nástroj Evropské unie pro řízení vypouštěného znečištění, pozn. red.). Ambice je tedy dost slabá.

Znamená to tedy, že se už nyní uhelné zdroje sotva vyplatí?



Přesně tak, například černouhelná elektrárna Dětmarovice se