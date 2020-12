Minář: Nejsme jako ANO či Věci veřejné. Jsou tu dva miliony lidí, které můžeme chytit za srdce

Bývalý šéf Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář odmítá, že by jeho nové politické hnutí Lidé Pro nemělo konkrétní program. V rozhovoru pro Deník N říká, že pokud nezíská dostatečnou podporu do konce května, projekt zruší. „Nemáme snahu se tam cpát za každou cenu,“ podotýká.

Máme ani ne rok do voleb a vy jste představil svůj politický projekt. Zatím jsou tam však spíše obecné proklamace. Proč nemáte konkrétní program a jasně nastaveno, jaké jsou problémy Česka, a nenabízíte řešení?

Nesouhlasím s otázkou. Máme tam řadu konkrétních věcí a řadu věcí, které chceme prosadit. Když se podíváte na náš program, máme v něm dvanáct priorit. Jako první je prosperita. Máme jasně řečeno, že nám půjde o to postavit Česko na nohy.

Půjde nám o řemeslníky, vyrovnaný rozpočet, produktivní ekonomiku s vysokou přidanou hodnotou. Chceme podporovat investice, šedou ekonomiku. To, že nám ročně odteče 300 miliard na dividendách. To jsou věci, které jasně udělají obrázek, o co nám jde.

Jsou to ale zároveň pořád naprosto obecné věci.

Ano, skoro každá strana, která začínala, přišla s něčím takovým. Máme jasně popsaný plán, jak dojdeme k podrobnému programu o sto stranách. Už teď stavíme think tank se zajímavými lidmi a zapojíme do toho jak veřejně známé osobnosti a lidi z oboru, tak lidi zespodu.

Pak budeme řešit konkrétní řešení, pomocí kterých dosáhneme našich vizí a cílů. Ty jsou nejdůležitější. Nejdříve se musíme dohodnout na tom, čeho chceme dosáhnout, pak se můžeme začít bavit nebo hádat, jak toho dosáhnout.

Kdy tedy mohou lidé čekat něco konkrétního?

Když seženeme sto tisíc podpisů, zahájíme ohromnou programovou diskusi, které říkáme Plán pro Česko. Do ní zahrneme lidi z různých profesí, regionů i podle věku. Zapojíme také experty.

Sejde se nám ohromná poptávka zespoda, co je pálí a co potřebují, a také jejich komentáře. Také se nám sejde velmi kvalitní tým odborníků, který bude přicházet s konkrétními návrhy, a na konci bude pevný a bytelný plán pro Česko. Bude jasné, s čím půjdeme do voleb. Ostatně, kdo to čte jen trochu vstřícně, v našem programu si to přečte.

Jak se podle vás lišíte od začátků podobných projektů, jako byly Věci veřejné nebo hnutí ANO. Ty měly podobné apely: „Budeme lepší, referenda, ne lobbistům.“

Nesledoval jsem podrobně, jak vznikaly strany, které zmiňujete, ale lišíme se především v tom, že u nás to nejsou proklamace. Poprvé v historii se děje to, že se jde někdo zeptat lidí, jestli má vzniknout a jít do voleb. Neříkáme, že jsme tady a se všemi zatočíme. My se jdeme zeptat, jestli nás lidé chtějí. Chceme ukázat, co nás štve a co by podle nás dávalo smysl.

Myslíme, že nové a poctivé lidi je možné dostat do politiky, a půjdeme tam, když to bude dávat smysl. Smysl nedává pětiprocentní strana, trápit se ve Sněmovně s pár poslanci. Tuto zemi je třeba odblokovat, začít řešit dlouho neřešené problémy. Zdravotní reforma, důchodová reforma, daňová reforma, školství. To neřeší stávající garnitura, ani to neřešila ta předchozí. Jdeme se lidí zeptat, jestli nám dají mandát.

Dáme také poprvé v historii možnost ovlivnit, kdo se objeví na kandidátních listinách. Říct, kdo bude na volitelných místech. Je to nástroj, jak strana vnitřně nezdegeneruje.

Jak budou kandidátky fungovat? To budou hlasovat všichni lidé, kteří vás svým hlasem podpoří?

Když se ukáže, že je tady dostatečná poptávka, aby projekt vznikl, uskuteční se volební sjezd. Zvolíme předsedu, předsednictvo a hnutí začne fungovat. Když seženeme 300 tisíc podpisů, začneme řešit přímou volbu. Tam lidé, kteří prokáží svou totožnost, budou moci ve svém kraji pomocí preferenčních hlasů určit, kdo se jim líbí a nelíbí. Přímo tak ovlivní závěrečné složení kandidátky.

Jak chcete oslovit voliče vládních stran? Andrej Babiš má pevné voličské jádro seniorů, nabízíte jim něco konkrétního?

Nejsme tu proto, abychom oslovovali voliče konkrétních stran.

Sám jste několikrát řekl, že primárně chcete mířit na voliče vládních stran a nevoliče.

Ano, chceme oslovit voliče všech stran. Víme, že nepotřebujeme konkurovat opozici a nemusíme se s nimi přetahovat. Co je ale pro nás nejpodstatnější: V této zemi jsou dva miliony lidí, kteří si nevyberou ze stávajících stran. Na prvním místě jde podle agentury CVVM o půl milionu lidí, kteří deklarují, že nechtějí k příštím volbám a zároveň mají sympatie k Milionu chvilek.

Nejsou to lidé, kteří mají politiku na háku, rezignovali nebo nikdy nepůjdou k volbám. Jsou to lidé, kteří nemají stranu, která by je vzala za srdce. Poté je tu milion a půl lidí, kteří deklarují, že půjdou k volbám, ale nemají stranu, ke které by měli sympatie. To je obrovské množství voličů. Dva miliony jsou potenciálně 40 procent voličů.

A vy je chcete chytit za srdce tím, že jim dáte šanci, aby se podíleli na programu a fungování vašeho politického subjektu?

Přesně tak. My se tyto lidi pokusíme získat novým způsobem. Budeme se jich ptát na jejich názory, budeme jezdit po regionech. Nabízíme jim možnost podílet se na programu, ovlivňovat složení kandidátek.

Chceme přinést novou energii, tah na branku, pozitivní hodnoty. Nebudeme jen proti něčemu, ale také pro něco. Budeme tak trochu spojovat úspěšné a méně úspěšné.

Chceme zemi, kde se na nikoho nezapomnělo. Je tu mnoho lidí, kteří mají pocit, že se to po roce 1989 nevyvíjí dobře. Zemi se sice podle nich daří, ale jich samotných se to netýká. Tyhle lidi potřebujeme oslovit. Když to neuděláme my, udělají to populisté a extremisté.

Máte nějaké termíny, kdy musíte dosáhnout jednotlivých milníků? Tedy za jakých okolností se třeba rozhodnete, že to nemá smysl a raději to zrušíte.

Ano, máme dva. Máme obecný časový plán, že bychom chtěli v lednu až únoru mít zhruba 100 tisíc podpisů, do dubna 200 tisíc a také udělat ustavující sjezd.

Ty dva velké deadliny jsou půl milionu do voleb a 300 tisíc do konce května. Ten je důležitý, abychom viděli, že projekt má smysl, a mohli zahájit proces přímé volby. Pokud se nám to podaří, je velká pravděpodobnost, že půlmilion dosbíráme a je odpovědné do voleb jít. Pokud 300 tisíc neseženeme, odstoupíme, aby bylo možné podpořit jiné strany nebo koalice.

V projektu jste vy, dříve v Milionu chvilek, i bývalý šéf Transparency International David Ondráčka. Nebál bych se říct esence toho, co premiér nazývá Antibabiš. Nebojíte se této nálepky?

Těch bude milion a jsme na ně připraveni. Samozřejmě to lidé budou říkat, ale my máme nějaký příběh. David Ondráčka má za sebou 13 let v Transparency International. Vždy všem měřil stejným metrem. Má nějakou životní stopu.

Já jsem začal jako aktivista, jako někdo proti tomu, aby byl Andrej Babiš premiérem. Během let mi došlo, že nestačí být proti a problém má mnohem hlubší kořeny a my musíme začít řešit příčiny a být pro něco. A když nám něco vadí, dělat to lépe.

Máme ale mnoho neokoukaných tváří, jako starostku Peček, která může inspirovat ženy, nebo Pavla Vyhnánka, který jako bankéř šel na poloviční plat pracovat pro městskou část, protože ho štvalo podvádění s obecními byty, a teď řídí 80miliardový rozpočet.

To jsou lidé, kteří mohou nabídnout kompetenci a kvalitu a mohou oslovit lidi, kteří jsou unavení z okoukaných tváří.

Ještě k těm 500 tisícům podpisů. Není to až moc ambiciózní? Tolik neměla ani vaše nejúspěšnější petice proti Babišovi za Milion chvilek, kterou podporovali i mnozí voliči opozice. Nyní navíc nejste aktivisté, ale politici.

Je to brutálně odvážné. Má to jednoduchý důvod: buď pořádně, nebo vůbec. Když se podíváte, má to logiku. Bojíme se, abychom se nepohybovali kolem tří až šesti procent. Ve chvíli, kdy sebereme půl milionu podpisů, je ale potenciál kolem 10–15 procent. Tehdy to začíná dávat smysl, protože budete mít mandát vizi naplňovat.

Proto je to číslo tak vysoké. Je to i reakce na to, že za takových okolností nám těžko někdo může vyčítat, že budeme dalším maličkatým projektem, který to zahustí. Buďto pořádně, nebo odstoupíme a podpoříme jiný projekt. Nemáme snahu se tam cpát za každou cenu. Naši kandidáti jsou dostatečně kvalitní a v životě se protlučou, nepotřebují jít nutně do politiky.

Proč se nikde neobjevuje jméno Jana Čižinského? Například podle zdrojů serveru CNN Prima News je mezi vámi nesoulad? Nemůže za tím být také to, že Čižinský v minulosti v Praze podporoval koalici s ANO?

To je nesmysl. Od začátku jsme říkali, abyste se nefixovali na jeho jméno. On je jedním z mnoha, se kterými se bavíme. Tak je to i nadále. Vidíme celou řadu věcí podobně, dál se spolu bavíme. On se chce teď soustředit na městskou politiku a magistrát. Je možné, že časem dospěje k tomu, že by se chtěl zapojit u nás jako kandidát, ale to je otázka na něho. Každopádně jsme se nepohádali, naopak. Vidíme věci podobně.