Notes: Na politické scéně bublají změny. A vývoj české vakcíny je u konce, jen tak nějak po česku

Když dnes poslanci ve Sněmovně interpelovali premiéra Babiše, až agresivně se ohradil proti (zcela jistě pro něj nepříjemným) otázkám předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové na otrávenou řeku Bečvu. Premiér reagoval státnicky: vyzval ji, ať se zeptá ministra Hamáčka.

Důvodů k nervozitě má premiér vícero: podle analytika agentury Kantar CZ totiž začali Piráti a Starostové pomalu přetahovat voliče ANO. „Piráti by podle našich dat vyhráli volby nejen mezi nejmladšími, ale také mezi zaměstnanci. Dokonce by podle našich čísel vyhráli mezi lidmi do 60 let,“ říká Pavel Ranocha v rozhovoru s Honzou Tvrdoněm. A o nadějných vyhlídkách Starostů mluví i data agentury Median. Ta předpovídá, že ve volbách do Sněmovny může hnutí získat přes deset procent hlasů. Více už v jiném článku Honzy Tvrdoně.

Dalším varovným signálem, i když už méně, může pro Babiše být nové vznikající politické uskupení Lidé Pro. Za ním stojí zakladatel spolku Milion chvilek Mikuláš Minář. Jejich začátek však moc sebejistě nevypadá: nejdříve chce sehnat půl milionu podpisů, aby zjistil, jestli o jejich hnutí vlastně někdo stojí. Na scéně by tak byl další nepolitický politik, co chce dělat věci jinak. Slovy Obi-wana Kenobiho k Anakinovi z konce třetího dílu Star Wars: „Měl jsi Sithy zničit, ne se k nim přidat!“

Jak může ale obliba vlády klesat, když ji doprovázejí takové úspěchy? Ministr zdravotnictví například dnes oznámil, že je u konce vývoj české vakcíny proti koronaviru. Což je pravda, nicméně vývoj skončil první etapou a dál se na léku pokračovat nebude. I tak to ale ministr pokládá za úspěch. A vynaložených 4,3 milionu korun za dobře utracené.

Vakcínu tedy budeme muset dovézt z ciziny. Jak se k takovému kroku případně postaví hrdý patriot Václav Klaus mladší, nevíme.

A diskutovat můžeme i o tom, co vlastně znamená ona závorka (hodná), nebo jak se pozná uklízečka (zlá).

Dnes se po několika týdnech uvolnil lockdown. Zrušen je například zákaz nočního vycházení. Otevřely i restaurace nebo galerie. O tom, jak výstavní sály přivítaly první návštěvníky, píše Eliška Černá. A jak se na dopady koronakrize dívá socioložka? Tereza Mynářová vyzpovídala Lucii Trlifajovou z Akademie věd ČR. Podle ní svým způsobem tato krize prohlubuje empatii s chudými. Možná že prezidentova tehdejší slova, ať špatní podnikatelé zkrachují, přece jen ve společnosti tolik nerezonují. Vše ale růžové není: Trlifajová se obává například zvětšování rozdílů mezi platy žen a mužů.

Některá povolání jsou však téměř paralyzována: například piloti. Jeden z nich se proto rozhodl, že půjde vypomáhat do nemocnice. Přinášíme další díl seriálu Život za covidu.

Od pandemie trochu stranou pokračuje kauza Zemanovy žádosti, aby mu kontrarozvědka poskytla seznam ruských agentů v ČR. Deník N získal znění hradní žádosti, která Zemanovy snahy potvrzuje. A prezidentská kancelář vytáhla z šuplíku i opravdu těžký kalibr na poli právničiny: twitterový příspěvek protiunijního aktivisty.

O svých špionech, alespoň o těch z dob minulých, se dnes nečekaně rozmluvilo i samo Rusko. Ředitel tamní rozvědky Naryškin vůbec poprvé veřejně přiznal zásluhy legendárního špiona z dob studené války Rudolfa Abela, známého z filmu Most špionů. Právě díky němu, alespoň podle ruské strany, válka skončila jen jako studená. Naryškin ale také prozradil jména některých dosud neznámých agentů: pro sověty například zjišťoval informace i chemik Mendělejev.

A vůbec, ruské tajné služby si jen tak neodpočinou. Je možné, že za čtyři roky budou zase muset vypomáhat s další americkou prezidentskou kampaní. Svoji kandidaturu na rok 2024 se totiž opět chystá ohlásit Donald Trump. Ano, ten samý Donald Trump. Začne tak boj s časem: jeho plány mu totiž za čtyři roky Bidenova úřadování mohou překazit soudy.

A zatímco Trump z roku 2020 a (možná) roku 2024 je ten samý Trump, africká Namibie se stala svědkem opravdové shody jmen: post předsedy v krajské radě tam získal Adolf Hitler. Jak ale řekl před novináři, plány na podrobení světa nemá. Informuje o tom Newsweek.

