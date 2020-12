Učebnice zoufalých kroků a věcí, které v politice nedělat. Díl „sociální demokracie a neziskovky“

Glosa Jana Wirnitzera: Manévr místopředsedy ČSSD Romana Onderky, jak do hledání peněz pro státní rozpočet zapojit neziskové organizace, je jak z učebnice o tom, co v politice nedělat. Dost možná to ale je jen další ze zoufalých kroků strany, která sama sebe přesvědčila, že nemá na výběr.