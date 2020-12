Notes: Sebevědomí za 60 milionů, dětmi proti stárnutí a ochrana veřejného zdraví pokoutně a zbrkle

Ke kolektivnímu sebevědomí nebo opětovné důvěře lidí v ekonomiku má pomoci kampaň ministerstva průmyslu a obchodu. Těšit se můžeme na televizní rozhlasové spoty nebo billboardy. Kampaň má stát až 60 milionů korun… Draze nabyté sebevědomí.

„Testování je sice hezký dárek, ale ne pro všechny,“ obávají se hygienici náporu kvůli antigenním testům zdarma pro učitele a veřejnost. Hygienici proto už na „vánoční testování“ mobilizují síly a připravují se na nápor. A bude velkotestování k něčemu? Hlavní koordinátor se obává, že pokud budou učitelé a následně i veřejnost otestováni jen jednorázově, kýžený efekt to nepřinese.

Maskovaní policisté, samopaly a zásah v bratislavském sídle Penty. Po devíti letech od vypuknutí kauzy Gorila policie zaúřadovala u šéfa finanční skupiny Haščáka. Obviněn byl z korupce a praní špinavých peněz. Podle premiéra Matoviče je mafie „len tak silná, ako slabý je štát“. Situaci na „divokém východě“ popisuje naše slovenská kolegyně Monika Tódová.

A ze Slovenska ještě jednou. Šéf Slovenské informační služby Vladimír Pčolinský se rozpovídal o tom, jak se služba zachovala, když měla sledovat Mariana Kočnera, jaké problémy má jaderná elektrárna Mochovce, i o tom, jak Číňané platili slovenským politikům prostitutky. „V Číně je to i součástí jejich kultury. Když se u nás dokončí nějaký obchod, lidé to jdou oslavit do restaurace nebo baru. U nich je běžné, že se obchodní partneři po uzavření dohody vydají do erotického salonu,“ říká v rozhovoru.

Opoziční strany by už rády nebyly opoziční a ve volbách za rok chtějí uspět a složit vládu. Skládají se proto do bloků, jenže jejich voliči nehodnotí slepování stran vždy pozitivně. „Voliči ODS mají problém s lidovci, zatímco voliči KDU-ČSL jednoznačně zmiňovali TOP 09 jako stranu, kvůli které by koalici nevolili,“ říká analytik z agentury Kantar CZ Pavel Ranocha.

Do řeky Bečvy dnes opět unikly neznámé látky, od září už počtvrté. Ale podle starosty Valašského Meziříčí to není tak horké, jak se zdá. Za zakalenou vodu možná může změna čištění vod. A mrtvé ryby? Ty prý byly staršího data a uhynuly už dříve. Situaci okolo Bečvy sleduje Adéla Skoupá, která také vyrazila přímo na místo a mapovala, jak se u otrávené řeky žije.

Česko se až dosud výtkám evropských auditorů bránilo, ale nyní přistoupilo na námitky Evropské komise u jedné dotace z auditu Agrofertu. Babišova Lovochemie získala neoprávněnou dotaci 50 milionů na inovaci výroby hnojiva dusičnanu vápenatého. Česká republika už má dotaci proplacenou z Bruselu a podle ministerstva ji nebude muset vracet.

Že je svoboda zadarmo? Jak kde a jak pro koho. Prezident Donald Trump podle amerických médií jedná o přednostních milostech pro své děti, právníka Rudyho Giulianiho (to je ten, co na jedné z posledních tiskovek potil i barvu na vlasy) a zetě Jareda Kushnera. Více o úplatcích za milost píše Jana Ciglerová.

Jak mění válečný konflikt Afghánistán? A jak se úřady zachovaly při vyšetřování válečných zločinů? To rozebírá v podcastu Studia N válečná reportérka Petra Procházková, která v zemi žila za jeho „zlaté éry“.

„Zbrklý a pokoutný.“ Tak odborníci hodnotí návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který představilo ministerstvo zdravotnictví. Pokud by návrh prošel, například mobilní operátoři by měli povinnost předávat státu lokalizační údaje občanů. A podle expertů by také nově nebylo možné žádat po státu náhradu škody způsobenou krizovým opatřením podle krizového zákona. Více o zákoně, který je nejen „pokoutný“, ale mohl by být i protiústavní, píše Hanka Mazancová.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Část voličů opozice je proti předvolebním paktům

Přehled nových opatření: Otevřené hospody i noční procházky

Slovenští policisté si přišli pro šéfa Penty

Novinář Čikovský objasňuje, v čem je razie v Pentě zásadní

Samotka bez záchodu. Čína trestá studentské vůdce za Hongkong

Jaderná elektrárna Mochovce má megaproblém, říká šéf slovenské tajné služby

Biochemie už nikdy nebude stejná. Mění ji umělá inteligence. K nepoznání

Komentář: Femicida – vražda, které by se dalo zabránit

Lenka Dusilová pluje řekou ke kořenům

Přednostní operace pro předplatitele? Chyba, říká šéf Babišových klinik

Krátce ze světa, domova i sportu

Jablko nepadá daleko od stromu a bylo tak spíš jen otázkou času, kdy syn legendárního Michaela Schumachera Mick usedne do Formule 1. Jednadvacetiletý jezdec začne jezdit od příštího roku za tým Haas.

Poslanec SPD Jiří Kohoutek neuspěl u Nejvyššího soudu, kde se bránil proti svému označování za lichváře. Jenže podle soudu šlo „o projev oprávněného hodnotícího úsudku, pro nějž nescházel pravdivý základ“. Poslanec spoluvlastnil firmu poskytující půjčky.

Příbuzní pamětníků bitvy o Stalingrad a okupace Stalingradské oblasti jsou pohoršeni – lidé, kterým je kolem 90 let, dostali předvolání k výslechu. Mají svědčit ve věci vyšetřování genocidy, kterou měli spáchat němečtí okupanti v letech 1942 až 1943.

V Rusku příští týden začnou s rozsáhlým očkováním proti covidu-19. Nařídil to prezident Putin, kdo jiný taky. Země už v polovině listopadu oznámila, že její vakcína Sputnik V dosahuje účinnosti 92 procent. Přidá se k otázce na covid/s covidem otázka na vakcínu/s vakcínou? 🙂

Letošní rok není jen rokem covidu, ale má také nakročeno stát se jedním ze tří nejteplejších v historii měření. Měl by se zařadit hned za roky 2016 a 2019. Vysoké teploty se letos projevily zejména na Sibiři, kde bylo až o 5 °C více, než je průměr.

Fotograf Deníku N Gabriel Kuchta získal v letošním ročníku Czech Press Photo dvě druhá místa. Jednou za reportáž z autokina, kde se sledoval fotbal, a podruhé za reportáž z covidové „první linie“, oddělení KARIM ve Všeobecné fakultní nemocnici. Gratulujeme!

Špatná životospráva, málo botoxu nebo špatný počet dětí mohou stát u žen za urychleným průběhem stárnutí. Vědci zjistili, že vysoký nebo nulový počet porodů může u žen v následujících letech urychlovat proces stárnutí. Ideální jsou prý tři až čtyři děti. „Pokud investujete energii do těhotenství a kojení, pravděpodobně vám jí pak tolik pro údržbu a ochranu vlastního těla nezbyde,“ uvádí mimo jiné autorka studie.

S nouzovým stavem na věčné časy a nikdy jinak. Premiér Andrej Babiš chce „nouzák“ prodloužit o dalších 30 dní až do 11. ledna. A prodloužení stavu by rád i vicepremiér Hamáček. Babiše včerejší čísla nenadchla a Hamáček se už teď bojí rozvolňování…

… které nás čeká už zítra! Pes začne štěkat na trojku, a otevřou se tak restaurace nebo třeba kadeřnictví. Kam vyrazit, kam ne, kam sám a kam i s přítelem/přáteli, se dozvíte v našem přehledu. Tak schválně. Na jak dlouho to bude? 🙂

A zítra kromě rozvolnění taky pozor na ledovku a sníh, zimní počasí zasáhne hlavě východ Česka.