Havlíčkovi se za spuštění webu na známky omlouvám. Přesto je za námi zatraceně moc práce, říká šéf Cendisu Paroubek

Jak jste spokojen s výsledkem projektu elektronických dálničních známek?

Projekt byl časově strašně napjatý. Smlouvu jsme se Státním fondem dopravní infrastruktury podepisovali v březnu. Neměli jsme za sebou žádné analytické fáze, protože jsme nečekali, že to budeme dělat. Do června jsme proto jen analyzovali, přesto jsme si dali cíl, že do prosince systém spustíme. A to byl smělý plán. Já jsem nesmírně nerad, že došlo k takové chybě, k jaké došlo. Většinou se najde nějaká menší nebo větší věc, kterou je potřeba doladit. Přesto ale chci říct, že jsme udělali zatraceně moc práce, se kterou jsem spokojený. Ta úterní událost celý projekt a jeho vnímání nesmírně poškodila a to mě mrzí.

Co jste tedy v březnu přebírali?

Vůbec nic, dělali jsme novou smlouvu na úplně nový projekt. Ten náš systém je navržený úplně jinak, než bylo dříve naplánováno. A já upřímně ani nevím, jak ta původní smlouva vypadala. My jen víme, že v ní bylo něco špatně, byla