Hledám konfrontaci se svými předky, říká zpěvačka Lenka Dusilová o novém albu

Po albu V hodině smrti měla následovat jiná deska, než jaká vyšla nyní. Vlastně dvakrát jiná. Uvažovala jste o pokračování s kapelou Baromantika a pak o zcela sólovém titulu. Co vlastně způsobilo posun k albu ve velkorysé produkci Petra Ostrouchova se spoustou hostů?

Vlastně to, že jsem začala mít před třemi lety paralyzující zdravotní problémy. Nic patologického, ale opakovaly se mi záněty horních a dolních cest dýchacích. Začala mě zrazovat imunita. Nejdříve jsem záněty přecházela. Abych nerušila slíbenou práci, protože na mě byla navázána i kapela a management a také abych sama uživila rodinu. Pak jsem se dostala do stavu, kdy jsem brala patery antibiotika ročně a musela koncerty rušit. Tělo mě zastavovalo a lidé kolem mě začali být i dost naštvaní, protože si na koncerty rezervovali čas a počítali s příjmem. To nemluvím o odpovědnosti vůči pořadatelům. Měla jsem před sebou spoustu krásných plánů, chystali jsme novou desku s Baromantikou, poté jsem měla skládat hudbu pro projekt Monument/um a také pro nové představení Spitfire Company…

Musela jsem zvážit svou kapacitu a od některých spoluprací upustit. Musela jsem upozadit i studování nových technických možností, jak rozšířit svůj technický setup, se kterým jako sólová performerka pracuji a tvořím, což vedlo později právě k tomu, že album Řeka má mnohem velkorysejší vyznění. Začala jsem tedy léčit imunitu a svěřila se do péče doktorky zabývající se celostní medicínou, radikálně jsem změnila životosprávu a přešla na makrobiotiku. Naučila jsem se znát potenciál svého těla, jeho kapacitu a jak pomoci tělu poprat se s jednoduchými základními nemocemi přírodní cestou bez vedlejších účinků. Objevila jsem díky této cestě obrovský samoléčebný potenciál lidského organismu a uvědomila jsem si, že to je i základní princip v mnoha jiných přírodních systémech. To je i jedno z témat alba Řeka.

Tehdy skončila Baromantika?

Ano. Kapelu už jsem nedokázala táhnout. Nechtěla jsem, aby