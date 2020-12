Víte, co je femicida? Nevíte? Nejste sami, policisté také ne. A přitom jde o vraždy, kterým by se často dalo zabránit

Komentář Pavla Houdka: Pojmem femicida označujeme vraždu ženy, jejímž důvodem je právě to, že se jedná o ženu. Na první pohled si ho spíše spojíme se zeměmi třetího světa a vraždami ze cti, ale to je bohužel dost zavádějící. Nejedné femicidě se přitom dá zabránit, ale u nás se o to většinou nikdo ani nepokusí. Policii nevyjímaje.