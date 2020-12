Terorismus ve jménu islámu je naprostá hrůza, říká imám z Bordeaux. Mým prezidentem je Macron, ne Erdogan

Francouzský velký imám Tareq Oubrou, který působí v Bordeaux jako islámský duchovní vůdce už 40 let, byl přesný jako švýcarské hodinky. K rozhovoru přes Skype zasedl na minutu přesně.

Oubrou, který je dnes jednou z vedoucích osobností liberálního islámu a zasazuje se o diskrétní zviditelnění muslimského náboženství, hovořil uvolněně, pohrával si s jemnými sémantickými nuancemi.

Úsměv z tváře mu zmizel jen na chvíli, když hovořil o posledních tragických událostech v Paříži a Nice. Ačkoliv do Francie přijel z Maroka za studiem biologie a medicíny, stal se z něj imám. V roce 2013 byl jmenován Rytířem čestné legie na návrh Manuela Vallse, tehdejšího francouzského ministra vnitra.

Jak na Bordeaux, kde působíte jako velký imám, dopadají nedávné útoky a současná covidová pandemie?

Nemám pocit, že by v regionu Bordeaux panovalo napětí. Bordeaux není Paříž ani Lyon. To je ale moje osobní vnímání, nevím, co se odehrává v myslích jednotlivých lidí, kteří žijí ve ztížených podmínkách. Jejich životy jsou v současné době vystaveny složitějším osobním, zdravotním a profesionálním problémům.

Terorismus pokaždé udeří neočekávaným způsobem a zasáhne společnost, podrývá pocit jistoty. Ale ve francouzské společnosti nepanuje žádné zvláštní násilí, muslimové žijí klidně jako ostatní občané.

Terorismus ve jménu islámu je naprostá hrůza

Jak Francouzi vnímají muslimy?

Ve Francii jsme zvyklí, že náboženství vždy patřilo spíše do soukromého prostoru. A teď se v zemi objevilo nové náboženství, které se tu usazuje po dobu posledních dvou tří generací. To samo o sobě narušilo zaběhnuté společenské zvyklosti.

Ve společnosti se objevují zahalené ženy; šátky a závoje se dostaly jak do veřejných prostranství, tak do supermarketů a třeba i na univerzity. A na to nebyla Francie zvyklá.

Tomu se nelze divit. Ve Francii žije 67 milionů obyvatel a více než polovina, 38 milionů z nich, se hlásí ke křesťanství. Islám jako svou víru uvádí 5,5 milionu obyvatel, 340 tisíc je pak příznivců židovského náboženství a 310 tisíc lidí se hlásí k buddhismu. Daří se moderním Francouzům přivykat si novému náboženství?

Lidé mají pocit, že jejich kultura je ohrožena, když se mění kulturní kódy, a tím nastává kulturní nejistota. A do toho přišly teroristické útoky, terorismus ve jménu islámu. Vraždy ve jménu náboženství. To je naprostá hrůza.

Lidé si říkají, čím to je, že islám zabíjí lidi ve jménu náboženství? Katolicismus, protestantismus, judaismus přece ve jménu náboženství nevraždí.

A když občané něčemu nerozumí, mylně se domnívají, že je to náboženství, které káže násilí. Nepovažují to za akt jednotlivce, který se dostal na scestí a jednal dle vlastního zvráceného přesvědčení.

Jak takový čin vysvětlujete svým věřícím?

Imámové by měli učit náboženství. Vyučujeme náboženství míru, jinakosti, vstřícnosti, vyrovnanosti, transcendence, altruismu, pohostinnosti, štědrosti, odpuštění – to jsou hodnoty, které sdílíme s humanismem, s křesťanstvím, s judaismem, prostě se všemi náboženstvími, která mají sloužit lidem.

Takže když se objeví taková neštěstí, pokoušíme se muslimům vyložit, jak k takovému uklouznutí jednotlivce mohlo dojít. Vysvětlujeme, že jde o lidi, kteří nenašli smysl svého vlastního života a propadli manipulátorům, kteří jim nabízeli smysl ve smrti a v roli mučedníka. Podlehli špatným interpretacím, které mohly tyto jedince vést k tomu, že byli schopni spáchat vraždu.

Vysvětlujeme, co je mučednictví, mír, násilí, prostě pracujeme jako teologové.

Není možné najít jediného imáma, který by takové násilí podporoval. Ne všichni imámové mají stejné školení a vzdělání, ale všichni jsou proti násilí a přitom nemusejí sdílet názor například na to, zdali je, nebo není povinnost se zahalovat a nosit šátek.

Měly, nebo neměly by se muslimské ženy zahalovat?

Já věřím, že nošení šátku není žádná povinnost. Jako teolog si vykládám Korán a zasazuji jeho vznik do tehdejší kultury – nezapomínejme že Korán byl napsán v 7. století. A z Koránu a jeho interpretace jasně vyplývá, že pro ženu není povinnost nosit šátek. Je to její volba. Je to kulturní zvyklost, kterou nevynalezli muslimové.

Francie byla první evropskou zemí, která před deseti lety zakázala nošení burek a nikábů na veřejnosti. Měly by muslimky slevit ze zahalování obličeje?

Burka je ještě horší. Jde o zvyky, které existovaly ještě před islámem, ten burku nevymyslel. V Izraeli žijí židé, kteří nosí burku. Nejde jen o muslimy, jde o zvyk specifický v orientu.

Francouzský zákon nezakazuje nošení burky kvůli náboženským důvodům, ale kvůli zakrývání obličeje – je zakázána z bezpečnostních důvodů.

Žijeme ve 21. století, nežijeme v době, kdy ženy nevycházejí z domova, tak jak tomu prakticky bylo v 7. století. Ženy nepracovaly, nejezdily v kočárech, nikam nechodily a jejich mobilita byla značně omezena. Oblékání je jen antropologickým faktorem, který je blíže určen pohyblivostí, klimatickými podmínkami, profesí a funkcí.

A co muslimky v muslimských zemích?

Burka by měla být zakázána i v muslimských státech. Tento názor jsem i veřejně napsal. I muslimská společnost je společnost moderní a žena se pohybuje ve veřejných prostorách, a jak jsem říkal, burka se nosila od doby, kdy se žena na veřejnosti nepohybovala. Šla maximálně na návštěvu za svými rodiči a pak se vrátila domů.

V dávných dobách byly od nošení burky osvobozeny ženy-otrokyně, aby se mohly volněji pohybovat. Nemusely si ani vlasy zahalovat. Burka ani šátek nejsou integrovány do praktikování náboženství, ale do kulturních zvyklostí, s vyznáním to nemá nic společného, je to čistě antropologický aspekt.

V některých muslimských kulturách se zahalují muži, ne ženy. Třeba Tuaregové nosí takovou burku v pánském provedení. Je to prostě otázka kultury, ne náboženství.

Role a vzdělávání imámů

Charles Michel, předseda Evropské rady, by chtěl v EU rychle založit orgán, který by dohlédl na školení imámů a na to, aby jejich poselství nepřispívalo k šíření „ideologie nenávisti“. Co si myslíte o jednotném proškolení imámů?

Určitě je to dobrý nápad. Ale než budeme školit imámy, potřebujeme vytvořit novou doktrínu. Takže úplně prvním krokem musí byt reformace současného učení. A to není tak jednoduché. Musíme si odpovědět na otázku: v jakém islámu budeme imámy školit? S tím si budeme muset pohrát a ukutit něco na míru. Ale pozor, ani dobře vyškolení imámové nebudou stačit.

Radikalizace se nevyvíjí a nešíří v mešitě, mešity jsou kontrolovány. Radikalismus se totiž rodí na internetu a v sítích. Muslimská komunita je silně virtuálně propojena a potřebujeme i imámy ve virtuálním životě. A v online světě se někteří lidé radikalizovali. Musíme modernizovat a reformovat způsob šíření informací.

Jak by to mohlo či mělo vypadat v praxi?

V první řadě je důležité se zaměřit na to, co je, a co není důležité. Nedostávat sebe a ani ostatní do nesmyslných situací. Praktikující muslimové trpí a v důsledku toho s nimi trpí celá společnost. Když se například muž nemůže nechat vyšetřit paní doktorkou – ženou, nebo když muslimka odmítne vyšetření od lékaře – muže. Situace se pak stane nesnesitelnou jak pro pacienty, tak pro lékaře.

Stejně tak je naprosto zbytečné se do detailu šťourat v tom, jestli by nemohla být nějaká pidimolekulka vepřového přítomná v halal želatině. Samozřejmě že vepřové je zakázáno, ale je nesmysl studovat chemické složení každé prvočástice. Takový život pak člověka hendikepuje.

Je důležité se zaměřit na ty podstatné praktiky, jako jsou spiritualita a modlitba. Víra je podstatná, stěžejní, ale to neznamená, že budu v ráji sám.

Podstatné je teologii reformovat, je to podstatnější než samotné praktikování islámu. Takže první úkol je jednoznačný, musíme reformovat. Islám musí promlouvat současným jazykem a odpovídat na metafyzické otázky – jaký vztah mít k těm, kteří nejsou muslimové.

Jak by to šlo zařídit?

Chce to čas.

Mluvíte o letech nebo o generacích?

O generacích. Když se podíváme do historie, katolická církev potřebovala dvě století, aby se zmodernizovala. Islám si neprošel žádným obdobím sekularizace, zesvětštění. Přišel z muslimských zemí, usadil se v západních zemích a šířil paradigma domovské země. Musí se ale naučit vyvíjet se ve světle západní civilizace.

Mnoho muslimů sem přišlo za prací v 80. letech a měli naplánováno se vrátit do své původní vlasti, ale zůstali.

Tak jako vy…

Ano, a navíc se ze mě naprosto neplánovaně stal imám. Dalo by se říct, že to byla taková náhoda.

Statistiky o konkrétním počtu imámů působících ve Francii není snadné najít. Oficiálně by v zemi mělo působit 3000 imámů a z toho asi deset procent, to jest 300, jsou detašovaní imámové. Ale jsou i informace, že celkem by ve Francii mohlo působit 6000 až 8000 imámů. Jaká jsou skutečná čísla?

To je strašně těžké odhadnout. Jsou různí imámové – od profesionálně vyškolených po dobrovolníky, někdy jsou i tací, kteří pracují jen po určitou dobu.

Otázkou je, kdo je to imám. Jaká je typologie typického imáma – jestli je to imám, který učí různé modlitby.

Dalo by se filozofovat, že každý muslim je svým způsobem imámem, protože umí salá – pět povinných denních modliteb. Kdyby chyběl oficiální imám, mohl by ho každý věřící při modlitbě zastoupit.

Prezident Emanuel Macron řekl, že pobyty detašovaných imámů ukončí a pošle je do zemí, ze kterých byli do Francie vysláni. A to do čtyř let. Je to dosažitelné?

S Macronovým rozhodnutím souhlasím, spadá pod dvoustranné dohody mezi Francií a zeměmi původu, jako jsou Turecko, Maroko a Alžírsko. Z Tuniska tady tolik vyslaných imámů není.

Ale je rovněž potřeba si říct pravdu: vyslaní imámové nejsou žádní antikristové, s tím to nemá nic společného.

Jde o ekonomické rozhodnutí, je to víceméně materialistická otázka. Sdružení nemají peníze na zaplacení oficiálního duchovního vůdce, takže si raději přivezou imáma ze země jeho původu, která hradí jeho pobyt. Importovat imáma je prostě levnější řešení.

Macron rovněž prohlásil, že plánuje ukončit program vytvořený v roce 1977, který umožnil devíti zemím vysílat učitele do Francie, aby učili původní jazyk a kulturu bez dohledu francouzských úřadů.

Programu se zúčastnily čtyři převážně muslimské země – Alžírsko, Tunisko, Maroko a Turecko. Každý rok se ho účastní přibližně 80 000 studentů. Souhlasíte s jeho ukončením?

Tehdy přicházeli učitelé s vyhlídkou, že se jednou vrátí domů. Nakonec se tady ale usadili. Zastavit tento proces je v pořádku, nyní se děti mohou učit arabsky ve škole.

A co náboženství? Měly by být školy odpovědné za výuku náboženství – základů všech náboženství?

Ve školách by se měla vyučovat historie náboženství, všech náboženství – judaismu, křesťanství, buddhismu, islámu atd. Učitelé, kteří by tento předmět měli vyučovat, však zatím nebyli vyškoleni, jak by měli takovou látku studentům vykládat.

Je to velmi delikátní téma. Když se vykládá historie náboženství, například islámu, je potřeba odlišit, zdali bude učitel studentům vykládat historii náboženských válek, anebo teologii v pozadí náboženských válek. To je opravdu velmi choulostivá otázka.

Sice padlo rozhodnutí, že by bylo vhodné ve školách vyučovat základy všech náboženství, jen nebylo rozhodnutí dotaženo do konce, jak by se to mělo dělat v praxi. Všechno, co se ve Francii dotýká náboženství, je ožehavé, explozivní.

Explozivní? Opravdu? To je poněkud výbušně laděné slovíčko.

To máte pravdu, tomu se nelze než zasmát.

Chcete říct, že jde o slovíčka? Často používané spojení radikální islamismus má v naší společnosti víceméně pejorativní konotaci.

Samozřejmě, stejně jako když někomu řeknete, že je Arab. Samozřejmě to záleží na tom, kdo a komu to říká. Je to stejné, jako když muslim řekne židovi, že je žid, a když žid vám bude „nadávat“ do muslimů. Není to ve slovech, ta mohou mít jak nádech pejorativní, tak pozitivní. Záleží, kdo a komu to říká.

Co můžeme radikálně odsoudit, je terorismus a násilí. Všichni se shodneme na tom, že víra, která vytváří násilí a agresivitu, je v zákoně zavržená.

Radikalismus se dotýká naprosto všech. Z historie víme, že komunismus a nacismus zabily více lidí než náboženství. Komunismus a nacismus jsou světská náboženství.

Radikalismus je fenomén antropologický. Dnes se to týká muslimů, ale třeba zítra se tím nakazí jiná náboženství. Je to jako koronavirus, napadne to všechny.

Jak Evropané vnímají islamismus?

Musíme si dávat pozor na slovíčka. Slova jako taková nevysvětlují fenomén. Je velmi těžké vidět hranici mezi islámem, islamismem, radikalismem a terorismem.

Pro mnoho muslimů je pietismus, tj. náboženské konání, konzumace halal potravin, nošení šátku, praxí zbožnosti. Lidé pouze chtějí praktikovat své náboženství. Ale i to může být vnímáno jako útok, ačkoliv to nemusí být nutně úmysl.

Jaké je podle vás současné postavení islámu a situace muslimů v současné Evropské unii?

Například ve Francii už existuje kultura dialogu mezi náboženstvími, promlouváme s křesťany, také s židy. Ve Francii existují města, která pořádají společná pravidelná setkání imámů, rabínů a pastorů. Taková shledání fungují na oficiální, institucionální úrovni, což je nesmírně důležité, náboženství se musejí setkávat.

Evropa se nesmí změnit v netolerantní totalitní prostředí. Jak křesťanství, tak islám jsou náboženství, která kážou spásu člověka. Jsou svým způsobem univerzální. Je potřeba vést otevřené a hluboké teologické debaty o spáse, otevřenosti a toleranci.

Macron je můj prezident

Jak vnímáte současnou politiku ve Francii, kterou vede prezident Macron?

Emanuel Macron je mladý a velmi inteligentní muž. Čelí celé řadě krizových situací – geopolitické, sociální a zdravotní krizi. Jeho mandát je nabitý problematickými tématy. Je to nová generace, není jako bývalí prezidenti, kteří byli pamětníky války s Alžírskem. Situace a krize prožívá a řeší pragmaticky.

I co se týče islámu?

Je velmi otevřený. Například na rozdíl od jiných francouzských politiků, kteří by uvítali zákaz nošení šátku na veřejnosti, Macron je proti takovému zákazu. Prezident je následníkem myšlenek protestanského humanistického filozofa Paula Ricoeura.

Teroristické útoky donutily Macrona k preciznějším krokům, musel se začít zabývat a řešit muslimskou kulturu a zákon proti separatismu. Svým zápalem překvapil, hodně lidí se domnívalo, že se otázce islámu a sekularizace bude vyhýbat. Osobně mu držím palce. Jde o velmi křehkou otázku.

Zaskočen Macronovými kroky byl asi i turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, který mu kromě jiného vzkázal, že by se měl nechat vyšetřit u psychiatra. Jak vnímáte verbální útoky tureckého lídra na francouzského prezidenta?

Je v tom politika, je to takové politikaření. Jde o islamismus a nacionalismus. Erdogan dělá politiku.

Jako občan Francie nemůžu s Erdoganem souhlasit, můj prezident je Macron, a ne Erdogan. Ten je prezidentem Turecka, ne prezidentem všech muslimů.

Jste v kontaktu s nějakým českým duchovním vůdcem?

Rád bych kontakt měl, ale Českou republiku jsem nenavštívil a s žádným imámem z Čech v kontaktu nejsem. Zatím jsem neměl to štěstí.

Máte to v plánu?

Já se teď absolutně soustředím na intelektuální činnost, čtu a píšu. Mým cílem je udělat si čas na to, abych nechal odkaz novým generacím a novým imámům. Musím připravit doktrínu.

Jsem teoretik islámu a mým esenciálním úkolem je reformovat islám ve světle problémů západní civilizace, západního světa. A to zabírá neskutečně mnoho času. Je potřeba hodně moc číst – filozofii, teologii, biologii a fyziku, musím pořád studovat.

Za vámi je obrovská knihovna, úplně se tetelíte blahem, když mluvíte o studiu. Vypadáte, že si současné odříznutí od světa svým způsobem mezi svými knihami užíváte?

Je to pro mě absolutní požehnání. Uvěznění je můj přirozený stav. Je to můj intelektuální a duchovní okamžik. Toto je můj zpětný pohled na to, jak přispět světu. Každý potřebuje takové období, aby mohl lépe myslet.

To co vidíte za mnou je jen zlomek mé knihovny. (Imám Oubrou vstává od rozhovoru a s kamerou se prochází po pracovně a vedlejší místnosti, kde jsou všude od podlahy až po strop úhledně srovnané knihy, pozn. red.) Knihy mám úplně všude.

Když setrváváte a žijete celou dobu v realitě, skončí to tak, že realitu jako takovou přestanete vnímat. Čas náboženství není časem politiky, duchovní čas je něco jiného. Svět nás nesmí příliš pohltit.

Autorka je spolupracovnice redakce.