Mafie je tak silná, jak je stát slabý, řekl slovenský premiér k zadržení šéfa Penty Haščáka

Do sídla finanční skupiny Penta v bratislavském Digital parku přišli včera odpoledne maskovaní muži. Devět let poté, co vypukla slovenská korupční kauza Gorila, policie reálně zasáhla proti šéfovi finanční skupiny Penta Jaroslavu Haščákovi a obvinila ho z korupce a legalizace příjmů z trestné činnosti.

Zásah přišel krátce poté, co dlouholetý dozorový prokurátor celé kauzy Dušan Kováčik skončil ve vazbě a případ převzal nový prokurátor Úřadu speciální prokuratury Ondrej Repa.

Policistů se samopaly byly desítky, zaměstnanci museli vyjít před budovu. Policie se zaměřila na šesté a sedmé patro, kde sídlí partneři Penty včetně Jaroslava Haščáka.

Vypadalo to, že si jdou pro něj, zadrželi