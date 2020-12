Notes: Pobavil jste, pane ministře. A teď vážně, už to bude fungovat?

Z dnešních událostí, zjištění a analýz vybíral Libor Stejskal

Dobře, to druhé zatím ještě nefunguje, ale přednostní specializované vyšetření či operaci v některé z koncernem provozovaných klinik už iDnes za předplatné nabízel nyní. Teprve poté, co tuto informaci Deník N zveřejnil, nabídku upravil. Více o této pozoruhodné novince, která by mohla pozdvihnout úroveň tuzemského zdravotnictví, zjistila kolegyně Iva Bezděková.

Na vládní a ministerské úrovni to naopak trochu skřípe. Odborník, který měl od jara na starosti koordinaci testování na koronavirus, to zabalil. Má banální výmluvu (zřejmě opět nějaká kampaň): „Nechci krýt politická rozhodnutí, s nimiž nesouhlasím.“ Toto a další zajímavé informace, jak to v rámci naší výkonné moci chodí, řekl v rozhovoru naší reportérce Elišce Hradilkové Bártové.

Zlobí i Evropská unie. Trvá na tom, aby Česko do Evropského hospodářského a sociálního výboru vyslalo stejně jako ostatní státy zástupce občanské společnosti. Jak zjistil Jan Moláček, zdráhá se pochopit, že bude pro všechny lepší, když toto místo obsadí poradce premiéra Babiše Jaroslav Ungerman. To už v tom Bruselu ale fakt přehánějí.

Ministr všeho Karel Havlíček hned po ránu pobavil svým vysvětlováním, proč nefunguje portál, na němž ode dneška měly být k dostání elektronické silniční známky. Prý ho vypnuli, aby nezkolaboval, zcela vážně tvrdil vicepremiér. Jeho slova zasadil v rozhovoru s kolegou Janem Pavcem do patřičného kontextu internetový podnikatel a zakladatel projektu Hlídač státu Michal Bláha. Během dne se pak portál zase rozjel. Snad mu to vydrží.

Pan prezident chce – jak známo – po tajné službě seznam ruských agentů působících na našem území, i když zatím není úplně jasné, k čemu ho potřebuje. Jaké možnosti BIS má? A vlákal ji Zeman skutečně do pasti, jak tvrdí někteří analytici? Na to se jejího někdejšího šéfa Jiřího Růžka zeptal Lukáš Prchal.

A na Slovensku už je zase veselo díky česko-slovenské finanční skupině Penta. Do jejího sídla v bratislavském Digital parku vtrhly desítky policistů se samopaly a vzaly si odtamtud nejen mobily a notebooky, ale k výslechu i spolumajitele skupiny Jaroslava Haščáka. Pentu a korupční skandál kolem ní dlouhodobě sleduje Eliška Hradilková Bártová.

Co si mimo jiné přečtete v zítřejším tištěném vydání

Uvěřil jsem expertům, že virus slábne, tvrdí Babiš. V srpnu mluvil jinak

Hygiena má vědět, kde se nakažení pohybovali, navrhuje ministerstvo

Korejci jdou proti viru s rýžovými koláčky

Reportáž: Kolem otrávené řeky Bečva narůstá nervozita a nedůvěra

Nenechali dceru po úrazu očkovat, soud ji svěřil do péče nemocnice. Rodiče teď dítě skrývají před policií

Vyčistila jsem zanesené trubky Národní galerie, říká končící šéfka Nedoma

Zápas Ligy mistrů bude poprvé rozhodovat žena

Co dál stojí za povšimnutí

Čína poslala rodině severokorejského vůdce Kim Čong-una zatím ještě ne zcela otestovanou vakcínu proti covidu-19. Zprávu s odvoláním na americké a japonské zdroje přinesla agentura Reuters. Smysl to dává. Jestli má Peking z něčeho strach, tak je to zhroucení tamního režimu a následné davy hladových Severokorejců hrnoucích se přes společné hranice.

Německá policie vyšetřuje záhadné zmizení obřího falu, který až dosud vévodil jednomu z vrcholů bavorského pohoří Grünten. Informovaly o tom snad všechny agentury a média západního světa včetně britského Guardianu.

Ve Stockholmu zatkla policie sedmdesátiletou ženu, která je podezřelá z držení svého syna v zajetí. Čtyřicetiletého muže prý věznila až třicet let. Ve špatném zdravotním stavu ho objevila v neděli v bytě jeho příbuzná, muž je nyní podle agentury Reuters v nemocnici.

Mezi pětadvaceti lidmi přistiženými v Bruselu policií na gay party, která porušovala karanténní opatření, byl i maďarský europoslanec József Szájer z Fideszu. Szájer je obhájce tradiční heterosexuální rodiny. Včera bez udání důvodu rezignoval na mandát.

A na závěr ukázka, jak vypadá adrenalinový sport budoucnosti. Už si ho vyzkoušela řada lidí a tento čínský borec v něm dosáhl rychlostního rekordu. Ale asi si tohle povyražení nechám ujít…