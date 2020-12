Dva měsíce od ekologické katastrofy na Bečvě stále trvá vyšetřování, kdo jedy do vody vypustil a zahubil desítky tun ryb. Viník poškodil život na celé řece, kde žijí také volavky, ledňáčci či raci. Vydali jsme se do místa katastrofy zmapovat, jak se u otrávené řeky žije.

Nervozita kolem otrávené Bečvy. Vydali jsme se do míst největší ekologické katastrofy posledních let

Z televize hrají vánoční koledy, kolem stolu radostně pobíhá fenka kokršpaněla a cvaká při tom drápky o podlahu. Našemu hostiteli, rybáři Josefovi Janošcovi, ale veselo není. „Dělám tady v Choryni třicet let rybářského hospodáře. Co se za tu dobu na řece spravilo, letos dvacátého září prakticky vše padlo.“

Ve vzpomínkách se vrací o dva měsíce zpět. K neděli, kdy jedy otrávily Bečvu, a jako by si před očima promítal film. Největší tuzemskou ekologickou katastrofu posledních let zná stejně jako ostatní zdejší rybáři minutu po minutě. Právě tady, kousek před sedmisethlavou Choryní na Vsetínsku, se objevily 20. září kolem desáté ráno první mrtvé ryby.

„Zavolal mi předseda, že mu volal jeden rybář, že je otrava. Sedl jsem do auta a jel k mostu. Pozoroval jsem, co ty ryby dole dělají. Byly jak zblázněné, jezdily jako šipky po hladině, skákaly, sem tam se některá obrátila,“ popisuje hospodář zběsilou snahu zvířat uniknout jedu v řece.

Hasiči a rybáři pak oblékli rybářské kalhoty prsačky a vyvrácené rybky sbírali. „Druhý den jsme jen na sto metrech naplnili laminátovou loďku mrtvými rybami,“ popisuje Josef Janošec.

Do kafilerie putovalo z otrávené Bečvy víc než čtyřicet tun ryb, rybáři ale odhadují, že jich uhynul dvojnásobek, protože část odplavila řeka. Havárie zasáhla čtyřicet kilometrů Bečvy, od Valašského Meziříčí až po Přerov. Až pátý den po rozsáhlé nehodě, kterou rybáři svépomocí odklízeli, se lidé dozvěděli, že podle rozborů vody do řeky zřejmě unikl kyanid.

„Bylo to něco strašného, protože skoro všechny ryby, které na našem úseku uhynuly, mi prošly rukama. Všechny jsem je vysazoval. Teď je to fuč, třicet let práce,“ říká prošedivělý muž a v očích se mu zalesknou slzy.

V posledních letech se těšil z toho, že se řeka uzdravuje, a když má štěstí, narazí v ní i na úhoře nebo štiku. „Mě nebaví sedět u prutů a lovit kapry. Já jsem třeba šel na splávek, rybky jsem chytil a vrátil zpět. To byla třeba ouklejka pruhovaná, jelec proudník, ostroretka, podoustev, parma… To je zábava, aspoň člověk vidí, co v té vodě je. Když jsem chytil třeba patnáct druhů rybek, byl jsem spokojený člověk,“ líčí svou vášeň Josef Janošec.

Dva měsíce tápání

Od ekologické katastrofy na Bečvě uplynuly dva měsíce a dosud není jasno, kdo jedy do řeky vypustil. „Život je život. I kdyby našli viníka, peníze to nenahradí. Je to takové neférové,“ komentuje Josef Janošec. Než se řeka obnoví do původního stavu, potrvá to podle odborníků i deset let.

Navzdory prvotním slibům ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), že najít zdroj znečištění bude otázkou hodin, pátrání stále pokračuje. V říjnu a v listopadu řeka zaznamenala dva menší úniky chemikálií, k nimž se upřela pozornost veřejnosti, s katastrofou ze září a masivním úhynem ryb je ale nelze srovnat.

Věc mají na starosti vsetínští kriminalisté, do Vánoc by měli mít v rukou znalecký posudek. Do té doby se k případu nechtějí vyjadřovat.

Jen pár kilometrů proti proudu od Choryně, ve Valašském Meziříčí, na jehož území zřejmě chemikálie do řeky vytekly, se mezitím