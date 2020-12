Server iDnes.cz nabízí za předplatné přednostní operace v Babišových klinikách. „Je to nelegální,“ míní právník

„Přednostní objednání si můžete zajistit na magnetickou rezonanci, onkogynekologickou prevenci, kterou by měly pravidelně podstupovat všechny ženy, a zejména na ortopedické operace velkých kloubů, například kyčlí nebo kolen. Možná víte, že čekání na takovou operaci může trvat i několik měsíců až rok. Díky iDnes Premium Zdraví se operace po prvotní konzultaci dočkáte nejpozději do dvou měsíců,“ píše server.

Portál společnosti Mafra, jež je také součástí premiérova svěřenského fondu, nabízí vyšetření v klinikách Gennet, Iscare, Vidia Diagnostika a dalších zařízeních z fondu Hartenberg Capital.

Měsíční předplatné stojí 39 korun. Z nabídky není patrné, od kdy lze výhody v klinikách uplatnit.

Pokud by skutečně pacienti získávali v klinikách přednostní zacházení oproti ostatním pacientům, budou tím podle Dostála porušovat stávající zákony o veřejném zdravotním pojištění.

Proč je podle vás taková nabídka nelegální?

Přinejmenším dvacet let platí pravidlo, že není možné sjednat si přístup k péči hrazené ze zdravotního pojištění například k ortopedickým operacím, magnetickým rezonancím či dalším zákrokům tím, že si to zaplatím. A to buď přímo úplatkem, který dám lékaři, nebo