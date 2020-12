Přes den spolu lyžovali, večer jedni druhé zatkli. Neznámý horský zátah StB proti svědkům Jehovovým

Zimní romantiku 80. let dodnes mnozí vnímají přes fotoalba z dětství a scény z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. Dvě skupiny horských hostů ale zkraje této dekády nemířily do zasněžených kopců Malé Fatry, padajících západně od obou Kriváňů strmě do údolí Váhu a k hradu Strečno, kvůli krásám rodné krajiny zbojníka Jánošíka.

Na podnikovou chatu v kopcích nad obcí Varín – místní tomu místu podle zdejšího vrchu říkají Jedlovina – mířila zaměstnankyně podniku z blízké Žiliny, říkejme jí Katarína. Zamluvila si ji na týden. Podobné podnikové chaty nabízely za socialismu horskou dovolenou v mezích železné opony i několika rodinám najednou.

Sousední chalupu si na „dovolenou“ krátce poté zamluvili jiní hosté: jeden přijel sám, druhý s rodinou, ale oba pracovali pro Státní bezpečnost. Oba dorazili kvůli Kataríně – možná to nebylo její pravé jméno, ale na banskobystrické krajské správě kontrarozvědky ji sledovali jako „Katu“, členku svědků Jehovových. Podle nich nejela na dovolenou, ale na tajné setkání většího počtu členů a počáteční školení zájemců o vstup do této – jak kontrarozvědka psala – „náboženské sekty“.

přelom 70. a 80. let v komunistickém bloku? Občanská společnost, po vzepjetí pražského jara v roce 1968 ubitá normalizací, už zase byla o něco aktivnější. Nedávno vznikla Charta 77, komunisté poslali do vězení Václava Havla i další členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V roce 1980 se polští dělníci zamkli v loděnicích a v důležité zemi na sever od Československa, kterou krátce předtím navštívil papež Jan Pavel II., vzniklo masové protikomunistické odborové hnutí Solidarita

Cokoliv kolem náboženství z pohledu komunistů představovalo obtížně kontrolovatelné prostředí opřené o hodnotové kódy, na které pozemské hrozby nezabíraly.

Zpět na Malou Fatru. „K úplné věrohodnosti legendy byl zde povolen pobyt manželce s dětmi jednoho z pracovníků. Pochopitelně, i jejich vybavení (výstroj, sportovní potřeby) odpovídalo stanovené legendě, neboť úspěch celé akce záležel