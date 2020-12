Boří se ledy. Piráti a STAN začali přetahovat Babišovy voliče, říká analytik agentury Kantar CZ

Současné volební období se vyznačuje velkou voličskou stabilitou. Všichni jsou víceméně na svém, oproti volbám rostou asi jen Piráti. Čím to podle vás je?

Musíme to rozdělit na jednotlivé strany. Hnutí ANO v posledních čtyřech pěti letech přibralo třetinu svého voličstva poctivou marketingovou prací. Dokázalo si voliče připoutat takovým způsobem, že ani z mého pohledu významné události nebo kauzy, které se týkaly primárně Andreje Babiše, nedokázaly s čísly pohnout.

Je vidět, že se vytvořilo pevné jádro, které je podle našich čísel na úrovni 22–23 procent voličů. S tím se neděje nic. Vypadá to, že Andreji Babišovi se podařilo navázat s těmito voliči někdy až emocionální pouto. Dokázal prodat, že je tady konečně někdo, kdo se o ně zajímá, kdo se o ně v těžkých dobách postará. Tihle lidé za ním budou stát pevně a nic s nimi nehne.

Sociální demokraté i komunisté během volebního období část svých voličů poztráceli, šlo o jednotky procentních bodů. Je ale důležité si uvědomit, že pokud docházelo k nějakým přesunům, bylo to uvnitř dvou velkých táborů. Ať již mezi vládními stranami a komunisty s SPD, nebo na druhé straně mezi pěti opozičními subjekty, které nyní začínají tvořit koalice.

Představte si to tak, že v zásadě se tady přesouvá jeden procentní bod mezi TOP 09 a ODS a zase zpátky. To se na preferencích nijak neprojeví. Zvlášť mezi opozičními stranami vyjma SPD nejsou lidé až tak rozhodnutí, kterou stranu budou volit, ale jsou pevně rozhodnuti, že to bude jedna z nich.

Když jste zmínil voliče, kteří mají s ANO emocionální pouto, ti o jiné straně neuvažují?

Neuvažují o žádné další straně, záložní alternativu nemají.

Jak byste definoval ty vlažnější voliče hnutí ANO?

Jako politický střed, který má trochu problém se identifikovat s jakoukoli politickou stranou a nabídka mu úplně nevyhovuje. Nemají pro sebe dobrou volbu a Babiš se svým protikorupčním étosem může tyto lidi stále oslovovat. O tyto voliče ale podle mě začal premiér s druhou vlnou pandemie přicházet, když se projevily jeho slabiny při řízení země v kritické době.

Někteří z nich reagovali i na