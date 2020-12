Současná krize nastínila finanční nejistotu ve velkých městech, říká socioložka

Pandemie u nás zasáhla i ty, kteří na tom donedávna byli zdánlivě dobře a vydělávali dost. Zároveň odhalila nejistotu ve velkých městech. „Když jsme dosud mluvili o chudobě v Česku, měli jsme primárně na mysli hlavně znevýhodněné regiony,“ říká Lucie Trlifajová ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, která dlouhodobě upozorňuje na nízké výdělky a varuje před jejich negativními důsledky. Kvůli současné krizi podle ní přibude lidí, kteří si nemohou dovolit to, co je vnímáno jako běžné.

Před rokem jste spočítali, že minimální důstojná mzda v Česku by měla činit 31 463 korun hrubého, v Praze dokonce 36 850 korun. Už loni zhruba polovina zaměstnanců na tuto částku nedosáhla. Jak se to změnilo v době pandemie?

Skupina lidí, která na důstojné minimum dosáhne, se možná kvůli ekonomickým efektům pandemie trochu zmenší. Vlastně to ukazuje: Podívejte se, kvalita života určité části naší společnosti klesla. Pokud to nastane, je to indikátor něčeho potenciálně problematického.

Co to říká o situaci v Česku? Že zde polovina zaměstnanců, a tím pádem jejich rodin nemá dostatečnou životní úroveň?

Vypovídá to o tom, že velká část zaměstnanců se dlouhodobě pohybuje v ekonomicky nejisté situaci. Zároveň jde o skupinu lidí, kteří nemusí cítit, že jim společnost nabízí dostatečnou příležitost se uplatnit. Nemohou dosáhnout na to, co je vnímáno jako běžné, přestože pracují. Výpadek příjmu je pro ně ohrožující. A to vytváří velké pocity frustrace, které se projevují jak sociálně, tak politicky.

Můžete to rozvést?

Nedůvěrou ve stát i politické strany, které tuto zkušenost nereflektují. Příklonem k nesystémovým nebo populistickým hnutím, která nabízejí jednoduchá řešení a pocit důstojnosti.

Změnila se za letošek hodnota minimální důstojné mzdy? Případně jak?

Ještě přepočet finalizujeme. Bude tam nějaký posun nahoru, ale ne zásadní, hlavně u cen potravin a bydlení. Zároveň statistiky ukazují, že dochází k poklesu reálné hodnoty mezd. To znamená, že náklady rostly více než výdělky.

Výpočet důstojného minima vychází z toho, že se pro jednotlivé položky stanoví standardy a pak se vyčíslí. A ty nijak zásadně upravovat nebudeme. Zatím přistupujeme k pandemii jako dočasnému stavu, je příliš brzy na to říci, zda a jak změní chování domácností.

Zvýší se důstojné minimum v řádu stokorun, nebo třeba i tisícikorun?

Spíš