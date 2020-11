Notes: Ministerstvo zdravotnictví dělá sporné plány, neptá se lékařů ani mobilních operátorů

Dále: vakcína společnosti AstraZeneca nebyla testována dost průhledně. Konec vyšetřování Babišova střetu zájmů Evropskou komisí je v nedohlednu. Atentát na jaderného fyzika zkomplikoval možné posttrumpovské sbližování mezi USA a Íránem. Dnešní práci svých kolegů z Deníku N pro vás shrne Petr Koubský.

Ministerstvo zdravotnictví požaduje větší pravomoci, některé z nich kontroverzní. Chystaná novela zákona o veřejném zdraví chce mj. zavést Státní hygienickou službu, která by nahradila současný systém krajských hygienických stanic a disponovala právem omezit provoz obchodů, služeb a škol. Mohla by si také vyžádat od operátora lokalizační údaje mobilního telefonu „v případě, že jeho uživatel je osobou, která prokazatelně onemocněla infekčním onemocněním“. Novela má výjimku, která jí umožňuje obejít standardní připomínkové řízení, podle ministra Blatného se však některé připomínky resortů přece jen posbírají. Zaskočeni jsou mobilní operátoři, se kterými jejich novou navrhovanou povinnost nikdo nekonzultoval. Obsáhlou informaci o této horké novince připravily Hana Mazancová, Iva Bezděková a Eva Romancovová.

Prezidentův poradce Martin Nejedlý se vrátil z Moskvy. Jednal tam s poradci Vladimira Putina. Ministerstvo zahraničních věcí (míním tím: české) dostalo z jednání zápis. Podle našich redaktorů Lukáše Prchala a Petry Procházkové však nelze mít jistotu, zda je v takovém zápisu všechno. Ve vztahu k Rusku tak jede česká diplomacie nadále po dvou kolejích, z nichž jedna je širokorozchodná. Ostatně soudím, že pro pochvalu si pan Nejedlý do Moskvy tentokrát nejel. (Proč?) Na stejné téma hovoří také Dana Drábová v dnešní epizodě podcastu Studio N, ale k tomu se ještě dostaneme.

Očkování proti covidu-19 bude pro všechny zdarma. Ministerstvo zdravotnictví upravuje strategii očkování, příští týden ji chce předložit vládě. Česká lékařská komora upozorňuje, že strategii nekonzultovalo ministerstvo s odbornou veřejností. Vakcíny mají dorazit v lednu, není ale jasné, kolik jich bude. Vše, co se dalo zatím zjistit, zjistila Iva Bezděková.

Vakcína, kterou se bude očkovat i v Česku, má potíže s věrohodností předběžných výsledků. Britsko-švédská firma AstraZeneca se během klinických testů dopustila řady nepřesností a jednoho velkého omylu v dávkování, který paradoxně vedl k lepší účinnosti. Potíž je v tom, že ve finální fázi před schválením jsou už nežádoucí jakékoli objevy, i ty pozitivní. V analýze jsem se pokusil objasnit všechny další souvislosti.

Restaurace a hotely mohou od čtvrtka otevřít, některé však už neotevřou nikdy. Situaci v pohostinství, zábavě a cestovním ruchu rozebírá na základě velmi zajímavých dat z platebních terminálů Jan Pavec.

V zemích jihovýchodní Asie je epidemická situace mnohem lepší než v Česku. Přesto berou její výkyvy velmi vážně a zavádějí ochranná opatření. Například v Jižní Koreji stačí ke zpřísnění pravidel více než 200 nakažených týdně – což se právě teď stalo. (Česko má dnes týdně kolem 25 000 nových případů při pětkrát menším počtu obyvatel, což je 625× horší bilance.) Podrobnosti o současném postupu Jižní Koreje, Japonska a Tchaj-wanu proti koronaviru shrnuje Magdalena Slezáková (bonusem je lákavý popis koláčků ttokpokki).

Evropská komise řeší Babišův střet zájmů už dva roky, ovšem stále bez definitivních závěrů. Proč to trvá tak dlouho, zjišťovala Markéta Boubínová.

Co plánují americké politické strany, jak budou republikáni a demokrati znovu definovat sami sebe v nové éře po Trumpovi? Odpovědi ve svém komentáři hledá Jiří Pehe.

Atentát na íránského jaderného fyzika, který byl možná šéfem vývoje tamních jaderných zbraní, komplikuje vztahy mezí Íránem a Západem. Zkomplikoval situaci nastupujícímu americkému prezidentovi Joeu Bidenovi, který by rád obnovil jadernou dohodu s Íránem, od níž Trump odstoupil. Evropská unie odsoudila atentát, za nímž pravděpodobně stojí Izrael, jako zločin. Celou záležitost podrobně analyzuje Mirek Tóda ze slovenského Denníku N (pochopitelně v českém překladu).

Pilot F1 Romain Grosjean přežil na Velké ceně Bahrajnu drasticky vyhlížející nehodu, kdy po nárazu do svodidel začal jeho vůz hořet. Podle českého experta na F1 Tomáše Richtra měl pilot velké štěstí, sama bezpečnostní opatření by ho zachránit nedokázala. Vyptával se ho David Janeczek.

Obtěžuje mě zabývat se špatnou architekturou. Prvorepublikový pražský Spořilov byl navržen tak, aby zeleň tvořila třetinu celkové plochy, to by dnes investor smetl ze stolu, říká architekt a filmař David Vávra v rozhovoru s Eliškou Černou.

Vysílá Studio N: dnešní díl podcastu tvoří rozhovor Filipa Titlbacha s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou. Což je dáma, která nemá ve zvyku vyjadřovat se zaobaleně a uhýbat otázkám. Velmi doporučuji!

Je pondělí, a proto jsme zase vydali přehled uplynulého týdne, pokud jde o dění kolem covidu-19. Čísla, grafy, fakta, málo řečí navíc. (Nemůžu tvrdit, že žádné řeči navíc, píšu to já a v tomto ohledu rozhodně nejsem dokonalý.)

Co najdete v úterním tištěném vydání:

Z obrázku na titulní stránce až oči přecházejí. A sbíhají se sliny. Čokoláda nad zlato! V západní Africe vzniká kartel států pěstujících kakaové boby, formovaný podle vzoru OPEC. Chce diktovat ceny. A může se mu to podařit, vždyť naše závislost na sladkostech si nezadá s tou na benzinu a naftě. V úterním Deníku N si dále přečtete:

S kým se ministerstvo zdravotnictví neradí o očkovacím plánu;

Kolik nakažených covidem-19 zemřelo v domově sociálních služeb v Liblíně u Rokycan;

O koho se bojí René Kühn, odstoupivší předseda Rady České televize;

S čím a s kým chce jít do parlamentních voleb Vít Rakušan, předseda STAN;

Jak epidemie covidu-19 napomohla výrobcům deskových her;

Kterým směrem se teď mohou vydat dvě hlavní americké politické strany a čím se volby do Kongresu liší od prezidentských;

Kde vidí David Vávra příklady současné dobré architektury;

Díky čemu přežil Romain Grosjean strašidelnou havárii.

Několik maličkostí odjinud

Nejlepší knihy roku podle serveru iLiteratura. (S něčím souhlasím, s něčím ne.) Nejlepší knihy roku podle New York Times. Nejlepší non-fiction roku podle Tylera Cowena (jestli náhodou nevíte, kdo to je, můžete to trochu poznat podle výběru těch knih – stojí za to). A knižní tipy redaktorů Deníku N, část 1 a část 2.

Žádný Wu-chan, podle „čínských vědců“ mohl koronavirus vzniknout třeba v Česku. Kuriózní citace kuriózní studie.

Tragédie dánských norků (a dánské politiky) pokračuje jako fraška.

Alpy jsou rok od roku vyšší. Desková tektonika je zvedá rychleji, než je stihne užírat eroze.

Tragicky zahynul Tony Hsieh, spoluzakladatel firmy Zappos a vynálezce konceptu „svobody v práci“.

A citát závěrem

„Jaká odporná podívaná,“ řekl Cicero. Musel mi křičet do ucha, aby ho bylo slyšet. „Funkce konzula požadovaná a získaná ostřím meče. Jsme svědky začátku konce republiky, Tiro, pamatuj na má slova!“ Nemohl jsem se však zbavit myšlenky, že kdyby byl na tom jednání a účastnil se rozdělování moci, vychvaloval by to jako mistrovské dílo státnictví.

–Robert Harris: Imperium