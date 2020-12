Nevěřím vlastním očím, říká Drábová k jednání Zemanových poradců s Rusy o Dukovanech

K čemu je dobré odložit projekt dostavby nového reaktoru v Dukovanech až po volbách?

To bych také ráda věděla. Ale to „až po volbách“ už do toho příběhu dává jakési racio. Sledujme rozpravu ve sněmovně nad takzvaným zákonem o přechodu k nízkouhlíkové energetice. Na téhle rozpravě zjistíme, že prakticky všichni poslanci, až na jednotlivce, podporují to, aby se pátý blok v Dukovanech stavěl.

Takže na tom panuje politická shoda?

„Co“, to by současná politická reprezentace věděla, ale „jak“, v tom se rozchází. Tím pádem by mělo smysl říci si: Už nemáme čas, pojďme vybudovat pevně tu dohodu, jak to tedy bude po volbách. Deset měsíců je okamžik. Některé strany zastoupené v současné sněmovně, které se mohou stát novou vládní reprezentací, už řekly, že jestliže to půjde podle současného nastavení, tak do toho zasáhnou a klidně ten tendr i zruší. Je lepší počkat než si zahrávat s tím, že podruhé zrušíme miliardový tendr. Kdybychom ho náhodou pak chtěli vypsat potřetí, tak už se asi nikdo nepřihlásí.

Andrej Babiš řekl, že zakázka není připravená. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přitom velmi tlačil na to, aby se co nejrychleji schválil zákon, který řeší garantovanou výkupní cenu elektřiny právě z nových dukovanských bloků. A navíc si liboval, že jde všechno podle plánu. V čem ta zakázka není připravená?

To je velká otázka, protože kromě technického zadání do výběrového řízení je třeba udělat řadu kroků, z nichž ten nejpodstatnější je shoda s Evropskou komisí, že se nejedná o nedovolenou podporu. Tedy že investorský a finanční model pro zakázku odpovídá společnému právnímu rámci. Možná se ukázalo, ale to jen odhaduji, protože nejsem do těchto debat nijak zatažena, že shoda s Evropskou komisí nebude