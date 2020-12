Macron prý omezuje lidská práva a má „monarchistické manýry“. Kontroverzní zákon po protestech stáhl

Barikády, slzný plyn a zapálená auta. Podle některých odhadů o víkendu demonstrovalo více než sto tisíc Francouzů.

Ti dávají najevo svou nespokojenost s Macronovou vládou. Země se kromě pandemie koronaviru potýká s terorismem a s případy policejního násilí.

Prezident podle svých kritiků zachází při omezování práv občanů v zájmu bezpečnosti příliš daleko a při boji s koronavirem s Francouzi jedná jako „s poddanými“.

Zrušený zákon

Tlak a nevole mezi Francouzi jsou natolik silné, že francouzská vláda slíbila „úplně přepsat“ zákon o bezpečnosti, který původně chtěla prosadit.

Co Francouze tolik namíchlo? Jednalo se především o ustanovení zakazující zveřejňovat záběry, jež by mohly identifikovat konkrétního policistu během zásahu „s otevřeným záměrem mu fyzicky nebo psychicky ublížit“. Zákon měl podle ministra vnitra chránit policisty před případnými odvetami, které by mohly po zveřejnění fotografií a videozáznamů následovat.

Kritici naopak upozorňovali na to, že znění zákona svědčí spíše o snaze ochránit policisty před případnými stížnostmi na policejní násilí. Proti zákonu při jednom z dílčích hlasování zvedli ruku dokonce i