Jezdec formule 1 přežil děsivou nehodu. Komentátor vysvětluje, co ho zachránilo

Hned na začátku včerejší Velké ceny Bahrajnu se formule Romaina Grosjeana rozpůlila a přední část začala okamžitě hořet. Francouzský pilot naštěstí po nárazu do svodidel zůstal při vědomí, takže mohl vyskočit z plamenů a vyvázl jen s menšími popáleninami, kvůli nimž zůstane v nemocnici nejspíše pouze do úterý. Komentátor Tomáš Richtr v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, co čtyřiatřicetiletému jezdci zachránilo život.