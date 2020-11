Spojuje vědce a laickou veřejnost jako most. Projekt Fakta o klimatu zvítězil v programu Impact Hub Climate Challenge

Fakta o klimatu představují vědecké poznatky ve všestranně užitečných vizualizacích, Ekoškola zase pomáhá podporovat environmentální myšlení už u těch nejmladších.

„V Česku není nedostatek nápadů, jak přispět k řešení klimatické krize, koneckonců do druhého ročníku se přihlásilo přes 80 týmů. To úzké místo je v implementaci. Projekty řeší, kde sehnat peníze, jak komunikovat se zákazníky, jak sestavit byznys model… A akcelerace není nic jiného než soubor metodik, které jim tyto praktické problémy pomáhají překonat,” vysvětluje princip programu Petr Vítek, spoluzakladatel Impact Hubu a Tilia Impact Ventures.

Impact Hub Climate Challenge přerůstá z běžné akcelerace v platformu, která umožňuje propojení komerční, nekomerční, odborné i veřejné sféry. I díky partnerům jako Veolia, Coca-Cola Foundation, Nestlé, Heineken, EIT Climate-KIC nebo INCIEN dostávají projekty všestrannou podporu. „Zatímco v polovině programu Climate Challenge jsme přemýšleli nad ukončením projektu, na jeho konci jsme měli nový koncept. Nová kostra projektu nám pomohla k dosavadnímu růstu o 700 %, a dokonce i k otevření prvního cirkulárního obchodu díky crowdfundingu,” zhodnotila svůj posun od ukončení akcelerace Kristýna Farkašová, zakladatelka EBUU a účastnice prvního ročníku. Nebývale úspěšný je také projekt Cyrkl, který v návaznosti na účast v programu získal investici 5 milionů korun. Jeho digitální odpadové tržiště propojilo už 2300 firem v 52 zemích světa a za necelý rok tak zabránilo vypuštění 53 000 tun oxidu uhličitého do ovzduší.

I letošní vítězný projekt Fakta o klimatu už má skvěle našlápnuto. Minulý měsíc získal Cenu za komunikaci globální změny klimatu a vydal také úspěšnou, přístupnou publikaci Atlas klimatické změny. Během finále projekt představil zakladatel Ondráš Přibyla. „Našim hlavním cílem je změnit způsob, jakým lidé o klimatu přemýšlí. Založili jsme web, který funguje jako muniční sklad přehledně zpracovaných dat. Když vidíte historický vývoj emisí CO2, dokážete si představit, jak budou, nebo by měly vypadat emise v dalších desetiletích? Aby bylo možné správně pochopit celek a porozumět faktům, je potřeba ukázat nejen dějinný vývoj, ale také možné scénáře budoucího vývoje nebo srovnání s dalšími zeměmi. Proto představujeme data srozumitelně a v kontextu,” vysvětluje Přibyla svůj koncept, který využívají nejen vědci, ale také školy, média nebo jednotlivci.

Osvětě se věnuje také Ekoškola, ovšem u mladších generací. Vychází z mezinárodního vzdělávacího programu, který vychovává k udržitelnému způsobu života a ochraně životního prostředí. „V současné chvíli máme přes 420 zapojených škol, 2000 učitelů a 60 000 dětí. To ale představuje jen 5 % českého školství, což nám přijde málo. Říká se totiž, že když přesáhnete hranici 20 % systému, máte sílu ho změnit. Proto je naším cílem spolupracovat do roku 2025 s 1600 školami. A díky akceleraci víme, jak na to,” uvedl Honza Smrčka, vedoucí projektu, který převzal cenu diváků. Vyjádřil velkou radost z účasti i ocenění a motivoval další: Impact Hub Climate Challenge chystá další ročník a eko projekty se mohou přihlásit do 9. 12. 2020.