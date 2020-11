Někteří radní televizi nesnáší, mají z ní mindrák. Bojím se o kritizované redaktory, říká bývalý šéf Rady ČT

Co se právě teď děje v Radě České televize?

Jarní převolbou významné části Rady, celkem šesti lidí, došlo k zásadní změně pohledu na Českou televizi. Ten je v současnosti mnohem víc nepřátelský než předchozích letech. Je kritičtější a zásadní otázka zní, do jaké míry je ta kritika oprávněná. Předchozí Rady byly možná vůči televiznímu managementu až příliš vstřícné.

Byly?

V jistém smyslu ano. Vstřícné vůči ambicióznímu projektu České televize, což se ve spoustě ukazatelů projevilo. ČT se v posledních letech dostala na pozici nejsledovanější televize v zemi, o tom si mohla nechat léta jen zdát. Rozjela dětský kanál, kulturní Art. Rozsah veřejné služby se neustále rozšiřuje a to, co koncesionář dostává za poplatek, se zvedá. Dá se říct, že televize lépe hospodařila s penězi. Když pominu inflaci, reálná hodnota koncesionářského poplatku klesá a proti tomu máte vyšší čísla výroby. Čili za ty peníze v podstatě udělali více.

Pokud nejprve potřebovala televize podporu, není přirozený vývoj, aby nyní její hospodaření podléhalo větší kontrole?

To by mohlo navodit dojem, že předtím televizi nikdo nekontroloval, což odmítám. Na druhou stranu opravdu dochází k výměně garnitury za lidi, kteří mají kritičtější pohled na všechno.

A výměna lidí v Radě ČT je špatně? Nejsou jejich připomínky někdy adekvátní?

Říct, že to je špatně, by bylo v tuto chvíli neseriózní. Jsou tam půl roku, pojďme to hodnotit za dva roky. Pro mě je ale v tuto chvíli špatně atmosféra Rady vůči České televizi, ta je vysloveně nepřátelská. Rada tam není jen proto, aby byla na televizi nepříjemná. Ona se má v prvé řadě snažit o objektivní kritiku a nastavení pravidel pro kontrolní činnost. U toho hodnocení slýcháváme téměř jenom kritiku, z dost významné části neobjektivní. V mnoha případech je argumentace jemně manipulována. Jsou tam lidé, kteří veřejnoprávní televizi prostě nesnáší, v některých případech