Proč hitparády zaplavilo diskotékové retro v roce, kdy se na parket nemůže

Vsadil by si na to málokdo, ale rok 2020 se v hitparádách nese ve znamení diskotéky, třpytek a návratu do osmdesátek.

Chce se říct, že disco je věčné a žije v každé době, ale letos ho přece jen slyšíme ze všech stran. Řada tanečních desek od popových zpěvaček jako Lady Gaga nebo Dua Lipa nás paradoxně bere na parket v době, kdy jsou všechny kluby zavřené. Napojují se na disco tradici a čerpají sílu z žánru, který už kdysi dokázal přehlušit strach. Co návrat disco uprostřed koronavirové pandemie říká o náladách ve společnosti? Je to podvědomý únik do lepších časů.

Vždyť americký zpěvák The Weeknd zlomil se singlem Blinding Lights, který je poháněný adrenalinovým diskotékovým groovem, rekord žebříčku Billboard – a v první pětce Hot 100 se udržel celých 28 týdnů. Jessie Ware s albem What’s Your Pleasure zas skládá poctu disco ikoně Donně Summer a nahrávka má evokovat extázi prožívanou v klubu. Zpěvačka Kylie Minogue svoji novinku pojmenovala rovnou Disco.

Minogue z obalu shlíží jako královna parketu, má retro účes s vlnami, flitrované šaty a ozařuje ji disco koule. Na parketu to ovšem žije jen v jejích představách a vzpomínkách. Celé album nahrávala ve svém londýnském bytě, kde si dvaapadesátiletá Minogue postavila během karantény improvizované studio a odkud vše konzultovala s producenty přes videohovory.

Discu zasvětila kariéru už od svého debutu The Loco-Motion z roku 1987 a písně na novém albu evokují bezstarostné hity ABBA. „Jsou to tři minuty eskapismu a euforie,“ odtajnila zpěvačka svou formulku pro americkou stanici NPR: „Přesně to teď lidi potřebují.“ Zmiňované letošní nahrávky mají společné jedno: máme