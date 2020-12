S věcmi na obloze, které vybuchují, není člověk pánem svého času, říká astronom Pejcha

Astronoma Ondřeje Pejchu zajímají dvojhvězdy a jejich srážky, unikátní jevy ve vesmíru. Raději se jim však věnuje ve svých výpočtech, než by čekal na jejich sledování. „Pozorování oblohy mě přestalo bavit, soutěživost v této sféře je ohromná,“ říká úspěšný vědec, který se před pár lety vrátil ze světa domů do Prahy a na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. „Dvě hvězdy kolem sebe mohou mírumilovně obíhat mi­liony či miliardy let, ale pak jednoho dne…“ Nechte se unést na výlet ke hvězdám.