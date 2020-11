S českou turistkou odjel z Egypta a usadil se v Brně. „Islámu se bojí jen ten, kdo ho nezná,“ tvrdí

Když bylo Egypťanovi Ahmedu Hassaninovi dvacet šest, rozhodl se opustit rodnou zemi a udělat velký krok do neznáma – přestěhoval se za českou novomanželkou. O šestnáct let později mluví plynně česky a v Brně vede úspěšnou orientální restauraci a čajovnu. Ve svém životě by i přes několik těžkých období nic nezměnil a do Egypta už jezdí jen na dovolenou.