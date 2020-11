Lidé jsou kvůli Bečvě naštvaní, jsme strašně dlouho bez informací, šíří se konspirační teorie, říká starosta

Co už víte o poslední havárii?

Od rybářů jsme dostali informaci, že z výpusti, která je teď pod drobnohledem mnoha lidí a orgánů, vytéká něco, co pění na hladině Bečvy. Takže se hned navzájem informovali hasiči, rybáři, policie, byli tam naši kolegové z odboru životního prostředí a přijela i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP).

Odebraly se vzorky, rybáři monitorovali, zda nedochází k úhynu ryb. To se nepotvrdilo. Teď čekáme na výsledky vzorků, mohly být být ve čtvrtek večer nebo v pátek v dopoledních hodinách (rozhovor vznikl ve čtvrtek odpoledne, pozn. red.).

Máte podezření, co by to mohlo být?

Před chvílí jsem četl na serveru Seznam Zprávy článek, kdy jednatel rožnovské společnosti Energoaqua, což je správce kanálu, který začíná v areálu bývalé Tesly a je tam napojeno několik firem, řekl, že za poslední dva úniky mohou dvě rožnovské firmy.

U posledních dvou úniků označuje firma zdroje kontaminace na jejich straně, jsou to nějaké saponáty, v prvním případě se našel ve vzorcích i nikl. Ale dávají zcela jasně najevo, že za prvním únikem kyanidu společnosti, které jsou připojeny na kanál, nestojí. Což nekomentuji, musí na to odpovědět policie.

Přece jen se vás zeptám, jaká je vaše verze. Znáte zdejší prostředí. Odkud podle vás pravděpodobně před dvěma měsíci unikly kyanidy?

Pokud se držím pouze faktů a toho, co vím, zvýšený obsah kyanidů byl naměřen na výusti rožnovského kanálu. Žádné další informace nevím. Výsledky testování nemám k dispozici, protože jsou v režimu vyšetřování policie a já se k nim nemohu dostat.

Vám se tedy zdá jako nejpravděpodobnější, že za úniky může tento kanál, který je podle svědectví rybářů několik kilometrů od místa, kde začaly hynout ryby?

Nelze vyloučit vůbec nic a vůbec nikoho. To musí udělat policie a Česká inspekce životního prostředí, protože oni mají data. Údajně se sešlo víc než sto vzorků, které testují. Policie dělala minulý týden také pokusy, že od kanálu pouštěli fluorescent a dívali se na to, jak postupuje řekou, jak se od pravého břehu v dalších kilometrech ve vodě rozpouští. Zatím neznám závěry.

Nechci spekulovat, ve finále to může být něco úplně jiného, než se ukazuje teď. Zrovna tak to může být právě ten kanál, který je v hledáčku policie i ČIŽP.

Může být tedy viníkem i Tesla, o které se hodně mluví?

Může to být kdokoliv. Není to v mé kompetenci a netroufám si kohokoliv označit ani vyloučit. Může to být někdo mnohem níž po toku. Rybáři říkají, že se našla nějaká výusť, která dosud nebyla zmapovaná, nikdo o ní nevěděl a je někde poblíž Lhotky. To vše jsou teorie. Je to citlivé téma a chápu, že policisté potřebují prostor a klid na vyšetření. Nicméně