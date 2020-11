Notes: Kapři budou. Populisté ztrácejí spojence. A čísla nehrají do karet těm, kdo se „rýmičky nebojí“

Fungování dezinformační scény je fascinující: Jeden tábor tvrdí, že nic jako koronavirus neexistuje a že je to jen rýmička. Další zase tvrdí, že je to smrtící nemoc, ale je vytvořená v laboratoři a spolu s testem (nebo očkováním) vám vyslanci Nového světového řádu do těla vpraví čip, pomocí kterého vás bude Bill Gates nebo George Soros sledovat. No a celé to samozřejmě vyřeší uznání (!) Trumpova druhého mandátu.

Verzí toho, kdo vlastně koronavirus vytvořil a kdo z něj profituje, je zkrátka mnoho. A jejich stoupenci spolu i přes zjevné nesouhlasy vlastně souhlasí. To, že něco není pravda, je už vedlejší.

A i když fakta nejsou pro diskusi často moc užitečná, už dnes jsme o něco moudřejší, než jsme byli včera: přinášíme analýzu dat Českého statistického úřadu, ze které vyplývá, že například v říjnu umíralo v Česku o 40 % více lidí. A analýza odpovídá také na dilema „s covidem / na covid“. Z příkladu osob zemřelých v první polovině roku vyplývá, že byl covid pravděpodobnou příčinou úmrtí u 27 % lidí v ČR. U dalších 64 % označila studie za příčinu kombinaci covidu a chronických chorob. Jen u devíti procent zkoumaných došla studie k závěru, že jejich smrt s covidem nesouvisela. Ale více už v textu Petra Koubského. Jasně a přehledně.

Do karet popíračům často hrajou také evropští (ale i jiní) populističtí politici. Ti, jak píše ve svém textu Kirill Ščeblykin, mají teď vratkou půdu pod nohama: Trumpovou prohrou ztrácejí svého nejsilnějšího spojence. Šéfka francouzské strany Národní sdružení Le Penová dokonce vzkázala světu, že Bidenovo zvolení neuznává a ať rozhodne justice. Jakkoliv mohou znít takové výkřiky úsměvně, podle expertů by bylo ty, kteří je pronášejí, hloupé podceňovat.

Politolog Yascha Mounk například tvrdí, že Trumpova prohra zvyšuje pravděpodobnost toho, že populisté budou vnímáni jako lidé na nesprávné straně dějin. Jestli to tak bude, nedokážu říci. Reakce na jeden velký populistický krok z našich končin ale přinášíme už nyní, a to v článku Jany Ustohalové. Ta mluvila se starosty českých měst a obcí, kteří kritizují plánovaný daňový balíček. Nejen že obce dostanou méně peněz. Bez spoluúčasti nebudou moci čerpat ani dotace, takže v konečném výsledku přijdou o daleko víc. Zdá se mi to, nebo se starosty předem onen balíček nikdo nekonzultoval? Určitě ne, to by bylo nezodpovědné… Nebo?

A Jana Ustohalová mluvila i v podcastu Studio N. S Filipem Titlbachem rozebírala to, jak koronavirová krize ukázala, kolik věcí v Česku funguje velice špatně, nebo nefunguje.

Vánoce však i v době koronaviru budou – byť bez vánočních trhů. Vyplývá to z tabulky plánovaných opatření, kterou má Deník N k dispozici.

Příjemný večer vám přeje Adam Hecl.