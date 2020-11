Koronavirus a lyžníci: Merkelová chce zavřít všechna střediska, Česko chystá pravidla, jak je zprovoznit

Evropské země se přou, zda kvůli riziku šíření nákazy otevřít lyžařská střediska. Zatímco Německo či Francie apelují na ostatní státy, aby resorty zůstaly minimálně do konce roku zavřené, Česko je hodlá za epidemiologicky příznivé situace zprovoznit. Ve hře je však omezení počtu lyžařů na sjezdovkách i koridory u vleků.

„Lyžařská sezona se blíží,“ zdůraznila dnes německá kancléřka Angela Merkelová před poslanci Bundestagu. Turistiky a cestování by se ale letos měli Němci vyvarovat a všechna evropská lyžařská střediska by podle ní měla zůstat až do 10. ledna zavřená.

Merkelová nicméně přiznala, že dosáhnout takové dohody na úrovni EU nebude snadné. „Budeme se ale v Evropě o tuto dohodu snažit, abychom mohli lyžařské resorty zavřít. Bohužel to zatím nevypadá jednoduše, když slyšíme rakouská prohlášení, ale zkusíme to znovu,“ podotkla.

Die Skisaison naht. Bundeskanzlerin Merkel will sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie dafür einsetzen, dass alle Ski-Gebiete geschlossen werden. Touristische Reisen sollten nicht stattfinden. https://t.co/xR0OobPXCm pic.twitter.com/w5qc6DG3Js — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 26, 2020

Rakouský kancléř Sebastian Kurz totiž včera prohlásil, že uzavření středisek by bylo přehnané. „Když jde někdo sám lyžovat, je to, jako když jde sám běhat. A pokud někdo použije vlek, je to jako použití veřejné dopravy,“ sdělil.

Jako první začal volat po uzavření resortů i přes Vánoce