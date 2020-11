Tata Bojs o novém albu: Děláme to tak, jak umíme

Na začátku byla vidina desátého alba, pak se usadilo deset skladeb, chybělo jen najít celkový koncept a jméno. „Název Jedna nula původně nijak výrazně nezazářil, ale když jsme viděli zpracovaný přebal, ještě navíc s grafickým fontem, který vychází z datumovek, sedělo to přesně,“ vysvětluje baskytarista Marek Huňát alias Mardoša.

Leitmotiv nového alba jedna a nula skrývá hned několik rovin. Nula má symbolizovat jakési „nic“ a jedna naopak „něco“. „Tematicky nejblíž je tomu píseň nazvaná Velký třesk, ve které se zpívá o vztahu prázdnoty v člověku, prázdnoty, která nastává po smrti, a prázdnoty, která tu byla předtím, než vznikl svět,“ říká zpěvák Milan Cais. Jedna nula je i synonymem pro vítězství a prohry, blízkost i velký kontrast. Jedničky a nuly zároveň tvoří základní vzorec digitálního světa – binární soustavy –, který je stále běžnější součástí našich životů.

Zvažovali jste, že by se nové album mohlo jmenovat „Brnky, brnky, prasata“. Šlo o zakončení jednoho nenávistného e-mailu, který jste dostali. Dostáváte podobných negativních reakcí hodně?

Milan: Slogan byl zakončením skrumáže pocitů jednoho našeho antifanouška. Měl potřebu se s námi podělit o to, jak moc nás nemá rád. I když to ten člověk takhle určitě nemyslel, má v sobě celý ten e-mail určitou poezii a nám se závěr Brnky, brnky, prasata strašně zalíbil. Určitě si myslel, jak nám to nandal. My to přitom často používáme v různých situacích třeba na koncertech a děláme si z toho legraci. Už to v kapele zlidovělo. Mardoša si na to pak vzpomněl a dal to do výčtu názvů, ze kterých jsme vybírali.

A jak je to s těmi nenávistnými reakcemi?

Dušan: Možná Mardoša