Špatná architektura mě nezajímá, rozvržení ulic nových čtvrtí je tak tristní, že se tam nedá radostně žít, říká David Vávra

My si voláme na trase Praha–Třeboň, kde jste v lázních. Předpokládám, že se zotavujete po ochrnutí způsobeném boreliózou. Jak vám je?

Nezotavuji se po borelióze, ale po operaci příčného kolenního vazu, který jsem si přetrhl při fotbale. A je mi bezvadně a cítím se fantasticky. Jenom návštěva Prahy mi narušila rytmus, na který jsem tu zvyklý a který mi naprosto vyhovuje. I když je všechno zavřené, nemám tu ani stopu nudy.

Čím se tam tak bavíte?

V první řadě podstupuji procedury, pak chodím pravidelně na jídlo, což je nesmírně důležité. Jezdím na kolečkových lyžích, někdy ráno na kole, chodím na procházky, během kterých diktuji do diktafonu básně, a večer si kreslím. Nikdo mě neruší. Nemůže to být ideálnější. Je to skvělý.

Vy jste s kolegy dostali ocenění České komory architektů (ČKA) za popularizaci architektury v pořadech Šumná města a Šumné stopy.

Dostali jsme to s Radovanem Lipusem a Renatou Vlčkovou jako zástupkyní České televize, která měla tu nesmírnou trpělivost s námi čtvrt století natáčet pořady. Myslím, že se řadíme k takovým držákům, jako byl Receptář Přemka Podlahy nebo Kalendárium Saskie Burešové. Když Radovan napsal první díl Šumná Ostrava, vůbec nepočítal, že by někdy existoval druhý díl, natož 66 dílů, a už vůbec ne 54 zahraničních Šumných stop. To je šťastná, požehnaná náhoda.

Plánujete další díly?

My bychom rádi dodělali