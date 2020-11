Je nám více líto odchodu Diega, nebo Maradony?

„Pelé říkával, že jsem nejlepší hráč na světě. A Pelé tomu rozumí,“ vtipkoval ve svém neopakovatelném stylu útočník Manchesteru United a reprezentant Severního Irska George Best, předurčený k tomu být nejlepší už svým jménem. „Pelé good, Maradona better, George Best,“ dodával na upřesnění v jiném veselém bonmotu.

Best byl klasickou hvězdou-rozervancem, rebelem, který propadl alkoholu, v němž dost dlouho spaloval svůj talent. Ani Best však není globální televizní a kulturní hvězdou, patří k oblíbencům menšiny, těch, co milují génie, ne k hrdinům mas. Sám Best do pomyslné soutěže o nejlepší fotbalisty nominoval Erica Cantonu, další rozervaný talent. Jméno Maradona vzal Best na milost snad i pro tu neuhlazenost a nevyrovnanost a pro ikonickou moc, kterou mu propůjčila popkultura globálního televizního věku.

Diego Maradona