Podraží prudce čokoláda? Afričtí pěstitelé kakaa vytváří kartel po vzoru toho ropného a zvedli skokově cenu

„Už nebudeme oběťmi a pěšáky světového kakaového průmyslu, který je závislý na práci našich farmářů,“ prohlašoval loni v červnu ghanský prezident Nana Akufo-Addo. Právě oznamoval, že Ghana a sousední Pobřeží slonoviny uzavřely dohodu, že budou ruku v ruce tvrdě vyžadovat spravedlivější výkupní ceny za kakaové boby.

Není to plácnutí do vody. Obě západoafrické země, které by do svého spolku rády dostaly i další velké pěstitele ze svého regionu (Kamerun, Nigérii), jihoamerický Ekvádor nebo Indonésii v jihovýchodní Asii, společně zajišťují bezmála dvě třetiny planetární sklizně kakaa a jsou jeho zdaleka největšími producenty.

A otevřeně mluví o tom, že se inspirovaly organizací OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu), která koordinací těžby a množství na trh vypouštěného černého zlata dokázala v 70. letech vyšroubovat ceny za barel tak, že se mluvilo o ropném šoku.

I kakaový OPEC už má první výsledky. Na počátku října prezident Pobřeží slonoviny Alassane Ouattara oznámil, že stát pro sklizeň 2020–2021 stanoví výkupní cenu za kilo 1000 západoafrických franků (40,5 koruny), a nikoliv pouze 825 (33,5 koruny) jako dosud. Znamená to nárůst o 21 procent.

Zvýšení je to prudké. A odráží fakt, že Ghana a Pobřeží slonoviny vzkázaly evropským a severoamerickým čokoládovým titánům, aby