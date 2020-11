Návrh na snížení superhrubé mzdy přišel v době, kdy už má většina obcí hotový rozpočet na příští rok. S výpadkem daňových příjmů je nespokojena většina starostů, které v anketě Deník N oslovil. Budou muset šetřit, část sáhne na rezervy, někteří si vezmou úvěry. „Vláda spoléhá na to, že města to jeden dva roky utáhnou, protože mají rezervy,“ myslí si například Martin Kalina (Piráti), starosta Mariánských Lázní.

„Je to katastrofa, tragédie.“ Starostové napříč stranami vypočítávají, o co přijdou kvůli razantnímu snížení daní

Jiří Crha (ODS), Blansko, Jihomoravský kraj, 20 tisíc obyvatel

Dopad zrušení superhrubé mzdy a propadu ekonomiky do našeho rozpočtu je asi minus 82–85 milionů. Loňský rozpočet města byl 570 milionů, z toho daňové příjmy 320 milionů. Je to tragédie, ale nějak to budeme muset udělat. Zvažujeme, že bychom si vzali úvěr, který budeme splácet dalších deset let. Budeme si muset půjčit například na přístavbu základní školy, novou jídelnu a kuchyni za osmdesát milionů. Opravu hasičské zbrojnice posuneme asi o dva roky. Musíme sáhnout i na peníze, které se nám dlouhodobě zhodnocují z prodeje akcií energetických firem a dvacet let jsme z nich spolufinancovali různé projekty.

Připravujeme výstavbu nových lázní s krytým bazénem, protože staré jsou v havarijním stavu. Jezdí tam děti na výuku z celého okolí. Už jsme vybrali projektanta. Budou stát 270 milionů, na to šetříte třeba deset patnáct let a teď někdo řekne: „Protože jste dobře hospodařili, musíte našetřené peníze dát jinam.“

Lenka Růžičková (STAN), Drnovice u Boskovic, Jihomoravský kraj, 1300 obyvatel

Pořád pevně věřím, že to Sněmovnou neprojde. Poslanci si neuvědomují, že to ovlivní i naše děti. Pro obce je to katastrofa. Plánujeme na příští rok investice asi šest milionů, pokud bychom přišli o jeden dva, tak je to pro nás