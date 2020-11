Meghan Markle přišla o dítě. My ostatní nesmíme přijít o citlivost

„Poté co jsem mu vyměnila plenu, pocítila jsem v podbřišku ostrou křeč. Svezla jsem se na podlahu se synem v náručí a začala mu broukat ukolébavku, abych nás oba uklidnila, veselou melodii, která ostře kontrastovala s mým pocitem, že něco není v pořádku. Ve chvíli, kdy jsem držela své první dítě, jsem věděla, že přicházím o to druhé,“ napsala Meghan Markle, vévodkyně ze Sussexu, v textu pro New York Times. Nutno dodat, že s otevřeností, jaká se u člena královské rodiny ještě nikdy neobjevila.

Podobná upřímnost se ale nevidí ani obecně. Odhaduje se, že 10 až 20 procent všech těhotenství nemá šťastný konec. Přesto netvoří desetinu ani pětinu našich konverzací o těhotenství. Místo toho zůstávají páry, které přišly o dítě, a jejich bolest na okraji zájmu, v koutě debat, se kterými si nevíme rady.

Jde o jednu z nejhůře předatelných bolestí – to, co je pro jednoho hotová lidská bytost, již cítí ve svém nitru, od jistého momentu se svými zvyky, temperamentem a režimem odtušeným na základě pohybů, je pro jiného pouhý příslib věcí budoucích, jehož jediným důkazem je zakulacené bříško. A bez viditelné obliny je pro jiné taková ztráta uchopitelná ještě hůř.

Přesto není Meghan Markle jediná žena, která v posledních měsících promluvila před světem velice otevřeně o své ztrátě.