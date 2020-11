Maďarský premiér Orbán našel nového nepřítele: „George Clooney uskutečňuje Sorosovy záměry“

Všechno začalo nevinným interview pro časopis GQ, ve kterém George Clooney popisoval mimo jiné svůj nový film The Midnight Sky / Půlnoční nebe. Sci-fi, která má mít premiéru v prosinci, Clooney režíroval a zároveň v něm hraje hlavní roli. V rozhovoru vysvětluje, nakolik realita každodenního světa ovlivnila jeho rozhodnutí hrát vědce v postapokalyptickém světě.

„Nebyli jsme uprostřed pandemie (během produkce, pozn. red.), ale pořád tady byly ty prvky nenávisti a hněvu, které v těchto okamžicích naší historie cítíme po celém světě. Podívejte se na (prezidenta Jaira) Bolsonara v Brazílii nebo Orbána v Maďarsku, rozhlédněte se kolem sebe, tolik hněvu a nenávisti…,“ popisuje na záznamu Clooney. Posléze dodal, že byť se film odehrává v roce 2049, tak ukazuje, co by se mohlo stát, když „bude moci tento typ nenávisti stále kvasit“.

Clooneyho rozhovor pro CQ:

To vyprovokovalo maďarskou vládu natolik, že po několika dnech vydala hned dvě reakce. Podle mluvčího ministerstva zahraničí Tamáse Menczera byla Clooneyho slova „hloupá“ a „nesmyslná“.

„George Clooney je dobrý herec a zaslouží si respekt, ale … nikdo by ho neměl používat jako globálního politického věštce,“ řekl Menczer proorbánovské televizi HirTV a dodal: „Má bohužel kolem sebe lidi, kteří mu našeptávají do uší…“

Podle vládního mluvčího Örsa Farkase je za Clooneyho slova zodpovědný americko-maďarský miliardář a filantrop George Soros: „Je velmi smutné, že existují herci, dokonce nepolitičtí herci, kteří uskutečňují Sorosovy politické záměry.“

George Soros, který se narodil v Budapešti v roce 1930, se stal před několika lety pro maďarského premiéra Viktora Orbána cílem číslo jedna. V průběhu Orbánovy předvolební kampaně v roce 2014 bylo Maďarsko polepeno plakáty a billboardy „Stop Soros!“ a „Nenechte Sorose, aby se smál naposled!“ a Sorose pasovali do role největšího nepřítele státu. (Paradoxně to byl přitom právě Soros, který Orbánovi pomáhal v začátcích kariéry a i nyní poslal Budapešti milion eur na boj proti koronaviru.)

Americko-maďarský filantrop mezitím začal kritizovat Orbánovu „neliberální demokracii“ a nebezpečný kurz, který zemi vede k autoritářskému režimu.

Antisorosovská rétorika Orbána a jeho spojenců proto nepolevila ani po vítězných volbách jak v roce 2014, tak posléze i v roce 2018. Ani ne před rokem například Zoltán Kovács, státní tajemník maďarské vlády odpovědný za komunikaci, označil řadu unijních ministrů i eurokomisařů včetně Věry Jourové za členy „Sorosova orchestru“:

As I’ve noted, this is how the #SorosOrchestra works, and if anyone is inclined to doubt… pic.twitter.com/0KqZLXRSPv

— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 10, 2019