Úmrtí „s covidem“ je skoro vždy „kvůli covidu“. Dokládají to data o úmrtnosti i ministerská studie

Photo by Philippe Leone on Unsplash

Počet úmrtí v Česku za 42. týden letošního roku (12.–18. 10.) je o 40 % vyšší než průměr předchozích devíti let za stejné období. V tomto týdnu zemřelo v Česku celkem 2892 osob, zatímco dlouhodobý průměr je 2060. Vyplývá to z aktualizovaných dat Českého statistického úřadu.

Těchto 2892 úmrtí za týden je druhá nejvyšší hodnota od počátku roku 2011. Více lidí za sedm dní u nás zemřelo jen v desátém týdnu roku 2018.

Významný rozdíl v počtu úmrtí se projevuje ve všech věkových skupinách, v některých však překvapivě. Ve skupině 65–84 let je v letošním 42. týdnu 1595 úmrtí (48 % nad dlouhodobým průměrem), ve skupině osob starších než 84 let to je 909 úmrtí (54 % nad dlouhodobým průměrem). To jsou velké rozdíly jasně poukazující na prostý fakt: seniorů v posledních týdnech umírá výrazně více, než se dá statisticky očekávat.

Stejně velkou odchylku od průměrného počtu úmrtí najdeme také ve věkové skupině 0–39 let – ale s opačným znaménkem. V této skupině bylo ve 42. kalendářním týdnu o 36,8 % úmrtí méně, než se dá statisticky očekávat. Jen věková skupina 40–64 let má počet úmrtí odpovídající svému dlouhodobému průměru, jako by na ni situace neměla vliv ani jedním směrem.

Zde se vnucuje několik přímočarých interpretací, s nimiž bychom však měli