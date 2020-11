Bruce Springsteen zpívá o smrti a naději. Smrt kamaráda jej zbavila autorského bloku

Jedním ze zásadních momentů, které odblokovaly Springsteenův zamrzlý tvůrčí potenciál, byla smrt dávného přítele, zpěváka a kytaristy George Theisse v červenci 2018. V polovině 60. let právě Theiss, který tehdy chodil se Springsteenovou sestrou, přizval mladičkého muzikanta do svojí kapely The Castiles a postaral se mu o první profesní zkušenost.

„S Georgem jsme byli poslední žijící členové The Castiles. Když jsem se dozvěděl, že George odešel, vzalo mě to. Přestavte si, že jste ztratili blízkého přítele, o kterém jste věděli, jaké oblečení nosí, znali knihy, které čte, a desky, co poslouchá. Svým způsobem to znamenalo, jsem zůstal sám. První písní, kterou jsem pro album Letter To You napsal a která zároveň tvoří klíč k těm ostatním, byla Last Man Standing,“ prozradil autor pro ABC News. V textu zpívá „jsem poslední, kdo ještě nepadl“.

Na poklonu Theissovi se logicky nabalily vzpomínky na zesnulé dlouholeté členy E Street Bandu, saxofonistu Clarence Clemonse a varhaníka Dannyho Federiciho. „Velký černý vlak se žene dolů po trati / píšťala zní táhle a dlouho / jednu minutu jsi tady / a tu další už pryč,“ vypráví Springsteen v úvodní křehké baladě One Minute You’re Here. Od úvah o smrti přátel pak jedenasedmdesátiletý hudebník přirozeně sklouzne k úvahám o vlastní smrtelnosti.

Tichý úvod alba One Minute You’re Here ovšem klame tělem. Album Letter To You zdaleka není