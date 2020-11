Náhlá změna ve výpočtech covidového rizika autory systému PES překvapila, politický tlak nikoli

Náhlý pokles takzvaného indexu rizika překvapil veřejnost. Jak ze svých propočtů zjistila vědecká rubrika České televize, za poklesem stojí změna sběru a zohledňování dat – ve statistikách se náhle objevily nové počty provedených testů za posledních sedm dní. Což se promítlo i do podílu pozitivních výsledků: právě tento ukazatel patří mezi čtyři pilíře výpočtu skóre PES. Vypovídá o tom, jak se daří nemoc podchytit testováním a kolik nakažených není vidět.

Informaci později potvrdil i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Do statistik se podle něj postupně propsaly údaje z plošného testování domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb. Tam se v posledních dvou týdnech pravidelně testuje takzvanými antigenními testy, které není třeba vozit do laboratoře, po stěru z nosohltanu vyjeví verdikt během patnácti minut.

Hru změnily domovy seniorů

Výsledky těchto testů samotných se do statistik zatím nezapočítávají. Některé z nich se ale ještě potvrzují laboratorně, pomocí přesnější PCR metody. A právě tyto výsledky začaly statistiky podle Blatného zohledňovat, což se promítlo do celkových údajů. Novinku oznámilo ministerstvo i na webu systému.

„Že dochází k poklesu skóre, je dáno mimo jiné tím, že postupně klesá procento pozitivity,“ komentoval na tiskové konferenci chaos v číslech ministr Jan Blatný (za ANO). „Tady si uvědomme, že jsme začali provádět antigenní testy, ty se do systému začaly hlásit minulý týden. Je to lehce problematické, protože antigenní testy jsou prováděny ve službách sociální péče a ty nejsou zvyklé na takový systém hlášení jako nemocnice, takže se to objevuje se zpožděním,“ vysvětloval Blatný. Do statistik tak podle něj dotékají výsledky