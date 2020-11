Americký týdeník: Proč Biden překvapil americké Cubanos? Vybral jednoho z nich do vlády

Než jsem v říjnu odjela do Ameriky, zvažovali jsme v redakci, jestli bude napínavější být tam před volbami, nebo po volbách. V obou případech se čekalo drama, a to ať by volby dopadly tak či tak, píše Jana Ciglerová v dalším díle Amerického týdeníku.