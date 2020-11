Ze smrti vojákyně udělal Zeman argument k boji proti teroristům. Nic ale nenasvědčuje, že vrtulník sestřelili

Analýza: Armáda i ministerstvo obrany popřely spekulace prezidenta Miloše Zemana, podle kterého smrt české vojákyně Michaely Tiché na Sinaji mohli způsobit islámští radikálové. Prezident to naznačil na každoročním výročním velitelském shromáždění armády, jenže vyšetřování pokračuje a na útok zatím nic neukazuje.

Velitelské shromáždění armády – tedy jeho začátek – je každoročním zaběhlým rituálem. Úvodní slovo pronese náčelník generálního štábu, následují prezident, premiér a ministr obrany. Pak přijde neveřejná část jednání, novináři opouštějí sál a Česká televize vypíná přímý přenos.

Vystoupení prezidenta Miloše Zemana se v posledních letech změnila v rutinu. Vrchní velitel ozbrojených sil každoročně dorazí, aby vyzdvihl význam dronů, za největšího nepřítele označil teroristy a případně se zastal rozpočtu na obranu.

Prezidentova role coby vrchního velitele ozbrojených sil je spíše symbolická. coby vrchního velitele ozbrojených sil je spíše Podle zákona má v působnosti schvalování základních vojenských řádů, jmenování či odvolání náčelníka své vojenské kanceláře a propůjčování čestných či historických názvů a bojových praporů vojenským útvarům či zařízením. Jmenuje generály a náčelníka Generálního štábu.

Letos prezident spojil druhý ze tří zmíněných bodů s vlastní politickou agendou, přičemž k tomu využil smrt vojákyně Michaely Tiché na egyptském poloostrově Sinaj.

„Nepřítelem je mezinárodní terorismus. Jsme součástí boje proti – budu nezdvořilý – islámskému terorismu a bude mi ctí vyznamenat vojákyni, která padla v tomto boji. Mimochodem, nejsem si, pane generále, zcela jist, zda to byla dopravní nehoda. Na Sinaji působí islámští radikálové a není vyloučeno, že ten vrtulník sestřelili. Doufám, že se to řádně vyšetří,“ řekl Zeman. Generálem patrně myslel vedle sedícího Aleše Opatu.

Sedmadvacetiletá rotmistryně Michaela Tichá sloužila v pozorovací misi na Sinaji, která vznikla za účelem střežení izraelsko-egyptské hranice a v terénu je od roku 1982 (podrobně jsme ji popsali zde). Zahynula při pádu helikoptéry 12. listopadu.

Jenže vyšetřování incidentu stále běží a nic nenasvědčuje tomu, že by platila prezidentem nastíněná verze.

„S odkazem na MFO (mise Multinational Force and Observers, pozn. red.) jsme uvedli, že předpoklad je technická závada. Probíhá standardní vyšetřování týmem složeným z příslušníků mise a Američanů. Po ukončení vyšetřování budeme informováni i my. Jiná informace by byla spekulací,“ sdělila Deníku N mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

„Nemáme žádné zprávy, že by to nebyla technická závada,“ doplnil ji mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek.

„Prezident ví víc než kdokoliv jiný,“ reagoval pod podmínkou anonymity vysoce postavený armádní důstojník ironicky na dotaz, jestli se možnost útoku neprověřuje neveřejně.

Jinými slovy – vše nasvědčuje tomu, že česká vojákyně zahynula při leteckém neštěstí v pozorovatelské misi, která střeží klid na hranici mezi dvěma mezinárodně uznávanými státy (hranici, která byla do uzavření mírové smlouvy kvůli sérii válek více horká než dnes). Ale ne v boji s teroristy.

Prezident sám přiznal, že neví, zda byl vrtulník opravdu sestřelen. Teoreticky může disponovat neveřejnými informacemi z vyšetřování, není ale důvod, proč je vypustit jako fámu. Jednak proto, že to může snížit důvěru ve vyšetřování incidentu, zadruhé z úcty k zahynulé vojákyni.

Zemanovo veřejné spekulování zapadá do agendy, s níž prezident léta sbírá politickou podporu kritikou islámu a muslimského terorismu – přesněji řečeno terorismu, jehož strůjci využívají islám jako tmelící ideologii pro řadové bojovníky. To je v praxi moderní fenomén posledních dekád, terorismus jako metoda asymetrického boje fungoval a funguje i v jiném prostředí.

Prezidentovi nahrává to, že džihádisté na Sinaji by teoreticky vrtulník sestřelit mohli: po kolapsu Kaddáfího Libye se dostali k těžkým zbraním a v minulosti už armádní helikoptéru sestřelili. Ovšem na severu Sinaje, na opačném konci polooostrova, než 12. listopadu havaroval americký blackhawk.

Kritika armádních špionů

Prezident se ve svém vystoupení také pustil do armádních zpravodajců. „Nenechme se zmást těmi, kdo nám vyhrožují třetí světovou válkou, což mimochodem bylo v poslední zprávě Vojenského zpravodajství,“ řekl.

Vojenské zpravodajství je jednou ze tří českých zpravodajských služeb. Ve své výroční zprávě za minulý rok jeho zástupci psali o „možném konfliktu globálního charakteru, ke kterému svět současnosti směřuje“, a uvedli: „Nebudeme-li schopni odhadnout a vyhodnotit si následky vlastních činů, může chybná instrukce či povel díky propojenosti současného světa zahájit procesy vedoucí ke vzájemnému zničení. Stále však není pozdě tento proces zvrátit.“ Prezident to interpretoval jako vyhrožování.

Zeman v minulosti urážel a kritizoval ty, kteří varovali před režimem putinovského Ruska. Jako jeden z mála politiků také zpochybňoval působení ruských invazních jednotek na Krymu. Na prominenty blízké kremelskému režimu má vazby prezidentův poradce Martin Nejedlý. Například o Bezpečnostní informační službě prezident prohlásil, že to jsou „čučkaři“, na jejího ředitele Michala Koudelku si dokonce nechal od bývalého pracovníka BIS Jiřího Roma, kterého zaměstnal, vypracovat kritický materiál.

Prezident v uplynulých letech nepředložil žádný seriózní argument, proč by právě jeho interpretace rizik pro českou politiku měla být relevantnější než varování zpravodajských služeb.

„Drony na oběžné dráze“

Ani letos nechybělo prezidentovo oblíbené téma bezpilotních letounů v armádě. Ta nedávno zřídila prapor těchto prostředků, dlouhodobě má v této oblasti strategickou ambici posílit. Zeman se často označuje za hybatele tohoto dění. Reálně si ale spíše přisvojuje zásluhy za trend, který by běžel i bez něj.

„Ukázalo se, že drony mají neobyčejné bojové schopnosti nehledě na to, že nevytvářejí vlastní ztráty. Vzpomeňte na zabití (íránského generála) Solejmáního, (íránské) bombardování ropných polí v Saúdské Arábii. Z vojenského hlediska byly nesporně úspěšné,“ poučil vojáky o případech, o nichž bezpochyby dobře vědí.

„Kdybych chtěl být megaloman, doporučoval bych, aby si armáda koupila ten největší dron, velký jako Boeing 737,“ řekl Zeman s tím, že tento stroj vydrží létat ve výšce dvaceti kilometrů 48 hodin a odpalovat rakety na 150 kilometrů. Pro zmíněnou výšku použil prezident slova „oběžná dráha“, což se ovšem používá u vesmírných letů.

Prezident tím pokračuje v sérii přeřeknutí při projevech týkajících se armády. Začátkem října se během chvály bezpilotních prostředků v Prostějově, kde jejich prapor sídlí, vyslovil proti „obnovení infanterie“. Prezident zřejmě neměl na mysli pěchotu, ale jezdectvo, tedy kavalerii. Před časem – zřejmě bez představy, jakým způsobem se jaké drony používají – radil vojákům, ať drony řídí letectvo, protože létají.

Česká armáda by pro Zemanem zmíněný obří bezpilotní letoun neměla využití. Místo toho buduje soustavu bezpilotních prostředků od nejmenších až po středně velké – vojáci jim říkají taktické –, schopné případně nést zbraně. Jejich nasazení je poměrně složitou otázkou z právního i etického hlediska, armáda ale tuto schopnost chce mít. Menší drony používají pozemní jednotky k průzkumu.

Prezident následně uznal, že by Česku namísto největších bezpilotních letounů stačily „o něco menší, ale účinnější drony, to znamená žádné hračky, ale něco, co naší armádě pomůže jak při ostraze hranic, tak při plnění úkolů v bojových misích“.

Ani zde ale není jasné, jak by armáda drony k ostraze hranic nasadila. Ostrahu hranic ze zákona zajišťuje policie. Pokud už je na hranicích nasazená armáda jako posila, což se stalo za koronavirové krize, jsou to pozemní síly, nikoliv prostředky schopné bombardovat ty, kteří se poblíž hranic ocitnou. Česko je tranzitní zemí pro migraci a uprchlíky z rozvrácených muslimských zemí, ti ale putují dopravními prostředky, ne přes zelenou hranici.

Prezident není jediný, kdo hájí nákup vojenské techniky pochybnými argumenty. Premiér Andrej Babiš v minulosti podporoval pořízení pasivních sledovacích systémů (nepřesně označovaných jako radary) tím, že by mohly sledovat migranty v lesích. K tomu ale v praxi využitelné nejsou.