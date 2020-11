Úřady práce se plní, lidé z restaurací a hotelů ale volná místa za pásem nechtějí

Na českém pracovním trhu zatím vládne mírný optimismus. Navzdory dvěma uzávěrám ekonomiky se počet nezaměstnaných zatím hromadně nezvyšuje a stále patří mezi nejnižší v Evropě. To ale neznamená, že by trh práce byl stabilní. V některých regionech je na úřadech práce dvakrát více lidí než loni, kvůli problémům sehnat zaměstnance se naopak některé firmy dostávají do problémů.