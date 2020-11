Závod s časem o vývoj vakcíny proti covidu vrcholí, EU si zajistila další stamiliony dávek

Evropská komise potvrdila uzavření už šesté smlouvy o dodávce vakcíny proti covidu-19. Americká společnost Moderna by měla členským státům dodat dohromady až 160 milionů dávek. Ze všech šesti kontraktů by se pak do EU mělo dostat minimálně 1,4 miliardy dávek. Očkování vyžaduje dvě dávky a Unie má téměř 450 milionů obyvatel. Pokud budou všechny vakcíny schválené, EU by mohly stačit. Potenciální přebytky by pak zamířily do chudších zemí mimo blok.