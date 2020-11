Senátoři řeší „venezuelský festival“ a „rozpočtové šílenství“. Ptali jsme se jich, jak se postaví k daňovému balíčku

Souboj o to, jaké daně budou zaměstnanci od příštího roku platit, se ze Sněmovny přesunul do Senátu. Horní komora, v níž často zasedají regionální a komunální politici, má ke snížení daní velké výhrady. Podle současné úpravy by totiž přinesly propad 130 miliard v příjmech rozpočtu. Přinášíme odpovědi většiny senátorů, jak se na daňový balíček dívají. Nyní mají měsíc na to, aby jej projednali a případně pozměnili.