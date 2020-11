Kraj se musí odstřihnout od papalášství, nebudu se v tom ale pořád babrat, říká středočeská hejtmanka Pecková

Sněmovna odhlasovala zrušení superhrubé mzdy a dvě sazby daně z příjmu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové to bude znamenat výpadek v rozpočtu 130 miliard korun. O kolik přijde Středočeský kraj?

Nejen pro Středočeský kraj, ale pro všechny kraje i obce to má naprosto fatální dopad. Naprosto fatální v okamžiku, kdy sestavují rozpočty na příští rok. V tu nejcitlivější dobu. Situace ve středních Čechách je o to pikantnější, že jsme (minulé) pondělí převzali kraj, ve středu a čtvrtek jsme seděli do noci se všemi vedoucími odborů, radními jednotlivých oblastí a sestavovali rozpočet. Ten jsme sice převzali v předpřipravené verzi od předchozího vedení kraje, nicméně položky jsme museli zásadně předělávat a šetřit.

Už v tu chvíli jsme věděli, že dopad do rozpočtu krajů bude zhruba kolem osmi miliard korun, což by v rozpočtu Středočeského kraje bylo minus 1,7 miliardy. A když jsme to za cenu obrovských škrtů sestavili, najednou přišlo hlasování Sněmovny, podle nějž to bude minus dvanáct miliard v rozpočtu krajů. Hledáme další zhruba půl miliardy, možná ještě víc, které musíme uspořit. A opravdu už nevíme kde. Škrtáme bohužel i ve fondech, které byly určeny pro obce, kulturu, dobrovolné svazky, neziskové organizace, ve výdajích úřadu. Škrtáme v odměnách pro zastupitele, já si dobrovolně škrtla peníze na nákup vozidla pro hejtmanku.

Budete jezdit starým vozem?

Tady je vozidlo, které naprosto vyhovuje. Má najeto 200 tisíc kilometrů, je asi čtyři roky staré. Nevidím důvod, proč bych jím v této situaci nemohla jezdit dál.

Vy už tedy tušíte, kde tu půlmiliardovou úsporu najdete?

Teď jsme ji našli v jedné oblasti týkající se