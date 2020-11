Senátoři napadli vládní restrikce u Ústavního soudu. „Pudla ostříháte, ale nekoupíte dětem boty,“ říká autor stížnosti

Přes 60 senátorů a senátorek se spojilo a v sobotu podalo ústavní stížnost na vládní opatření. Podle politiků a advokátů, kteří argumentaci pro Ústavní soud bez nároku na odměnu vypracovali, vláda rozporuplnými nařízeními diskriminuje část podnikatelů i spotřebitelů. Detaily v rozhovoru pro Deník N vysvětluje spoluautor ústavní stížnosti Eduard Belšán. „Můžete si nechat ostříhat pudla, ale nemůžete koupit zimní bundu nebo boty svému dítěti. Jde tady o to, co je nezbytná potřeba, a senátoři si nemyslí, že je důležitější ostříhat psa než obléct dítě,“ vysvětluje důvody, které je k sepsání stížnosti vedly.

Kdo přišel s nápadem podat stížnost k Ústavnímu soudu na opatření Babišovy vlády?

Byl to nápad pana senátora Lukáše Wagenknechta, který oslovil Jindřicha Lechovského a jeho advokátní kancelář. Ten zformoval skupinu advokátů a odborníků, kterým není současná situace lhostejná. Tým advokátů je širší, ale chci k tomu ještě dodat, že to nikdo z nás nedělal s nárokem na žádnou odměnu. Věnovali jsme tomu stovky hodin práce, protože nám není jedno, co se děje.

Kolik senátorů vámi sepsaný návrh nakonec podepsalo?

Je to 63 senátorů.

Proč se tolik senátorů rozhodlo tuto stížnost podpořit?

Prvotním důvodem je zastavit a zamezit diskriminaci malých firem a podniků. Současná opatření vlády jsou nekoncepční a jeví se jako nesmyslná a diskriminační. Text té stížnosti detailně rozebírá jednotlivé příklady.

Kde podle vás k té diskriminaci dochází?

Představte si situaci, že ve velkém řetězci, v hypermarketu