Podělte se o lásku. Vyzkoušela jsem Seznamku na Facebooku

V nedávné době se na Facebooku objevila služba Seznamka (Dating). Jelikož už mám v mobilu stažený Tinder a v něm nulové úspěchy, řekla jsem si, že novinku zkusím, protože horší už to být nemůže. Jednou z doplňkových funkcí tohoto produktu je tlačítko na sdílení úspěchů s názvem „Poděl se o svou lásku“, tak jsem neodolala a rozhodla se, že se s vámi o svůj zážitek podělím.

Vezmeme to hezky popořadě. Když si službu zapnete, Facebook s vaším svolením čerpá některé informace, které máte na své osobní stránce, takže se část vašeho profilu vyplní automaticky a navrhne vám i vhodné fotky vybrané z těch, co jste dosud na Facebooku zveřejnili. Ubude tak uživatelů, kteří mají u sebe vyplněn jen věk a pod ním několik emoji, což s povděkem vítám.

Hned na úvod vybíráte, s kým se chcete seznámit. S muži, ženami nebo se všemi. Snad tohle rozlišení bude stačit i těm, kteří neuznávají binární gender. Ale ani Tinder se v tomhle nijak neliší. Pak volíte účel seznámení – od chatování po dlouhodobý vztah. U oficiálních možností bych to nečekala, ale je zajímavé, že ani na jednom profilu, který jsem později viděla, nebyla zmínka o ONS (One Night Stand), česky přeložitelnému nejspíš jako „láska na jednu noc“, který je tak oblíbený na Tinderu. Ať už tím, že ho hledáte, nebo proto, že se proti němu vymezujete. Následuje otázka, kterou já osobně považuji za marginální, ale těší se velké oblibě a důležitosti na všech seznamovacích stránkách a aplikacích – vaše výška. Facebook se zajímá i o to, jestli máte děti, jaké vyznáváte náboženství nebo jestli jste kuřáci a pijete alkohol.

Poté co dokončíte vyplňování profilu, dostanete se na hlavní stránku Seznamky, kde kromě hlavního okna s nabídkou potenciálních partnerů máte tři tlačítka. Váš Profil, který můžete průběžně upravovat, Komu se líbíte (Liked) a Protějšky (Matches). „Komu se líbíte“ je záložka s těmi, kteří vašemu profilu dali srdíčko. Pokud byste jim srdíčko poslali zpět, daná osoba se přesune do záložky Protějšky, kde si s ní můžete začít psát nebo videochatovat. To je hlavní rozdíl oproti Tinderu, kde