Narození půlkilového miminka je stres pro všechny. Někteří rodiče nechtějí, abychom mu dali šanci, říká neonatoložka

Zachraňuje život extrémně nedonošeným miminkům, která se narodí na hranici životaschopnosti. Sama přitom nedávno porodila dvojčata o dva měsíce dříve. Neonatoložka Tereza Lamberská se v rozhovoru pro Deník N svěřuje s tím, co je na její práci nejnáročnější. „Někteří rodiče dopředu hlásí, že nechtějí postižené dítě, a strach ze stigmatu předčasně narozených dětí je u nich tak silný, že si nepřejí, abychom miminku dali šanci,“ říká.

Kolik se v Česku ročně narodí extrémně nezralých novorozenců, tedy dětí narozených před 28. týdnem těhotenství a s porodní váhou pod jedno kilo?

Zhruba čtyři sta.

To je poměrně hodně. Kolik z nich má šanci se zapojit do života a chodit do normální školy?

Přibližně 85 % extrémně nezralých novorozenců narozených v Česku přežije. A naprostá většina z nich, přibližně devadesát procent, se bude schopna zařadit do běžného vzdělávacího systému a žít normální život bez omezení.

Řada z nich ale bude mít určité mírné či středně závažné zdravotní nebo psychické problémy. Typickým dlouhodobým projevem nezralosti jsou například poruchy zraku s nutností nosit brýle, neurologické problémy, poruchy pozornosti (ADHD) a poruchy učení.

Nicméně rodiče obvykle drobné nedostatky a problémy u nich nevnímají nijak dramaticky. Kvalitu jejich života hodnotí paradoxně dokonce lépe než rodiče donošených a zcela zdravých dětí.

O nedonošená miminka pečujete, zachraňujete jim život. Přitom jste sama maminkou dvojčat, která přišla na svět o dva měsíce dříve. Jak jste předčasný porod prožívala? Byla jste na to jako lékařka lépe připravena?

Já jsem se předčasného porodu od začátku těhotenství obávala. U dvojčetného těhotenství je riziko předčasného porodu obecně vyšší, to jsem si samozřejmě moc dobře uvědomovala. Největší obavy jsem měla právě v období, kdy